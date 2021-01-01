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من شمال قطاع غزة .. حماس : قتل الاحتلال الشهيد أبو سلطان في بيت لحم "جريمة بشعة"

الجمعة 15 أكتوبر 2021 11:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
من شمال قطاع غزة .. حماس : قتل الاحتلال الشهيد أبو سلطان في بيت لحم "جريمة بشعة"



غزة/ سما /

وصف الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الدكتور عبد اللطيف القانوع قتل قوات الاحتلال الإسرائيلي الشهيد أمجد أبو سلطان مساء أمس الخميس بالجريمة البشعة التي تضاف إلى سجل جرائم الاحتلال الصهيوني بحق شعبنا الفلسطيني، وأنها تعبير حقيقي عن وجهه الإجرامي.

ونعى القانوع في تصريح صحفي، الشهيد أمجد أسامة أبو سلطان، ابن محافظة شمال غزة، الذي ارتقى برصاص جيش الاحتلال الليلة الماضية بدم بارد غرب بيت لحم.

وأكد أن جرائم الاحتلال وعدوانه المتواصل على شعبنا يجب أن تواجه بتفعيل المقاومة بكل أشكالها في كل نقاط الاشتباك مع الاحتلال في الضفة الغربية، فهي الخيار الأمثل للجم عدوانه. وشدد على أن جرائم الاحتلال لن تكسر إرادة شعبنا أو تنال من عزيمته، وسيواصل مسيرة نضاله حتى تحقيق أهدافه.

 

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