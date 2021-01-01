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المقاومة تنذر الاحتلال وترسل رسالة شديدة اللهجة عبر الوسيط المصري وهذا ما جاء فيها ..

الجمعة 15 أكتوبر 2021 09:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المقاومة تنذر الاحتلال وترسل رسالة شديدة اللهجة عبر الوسيط المصري وهذا ما جاء فيها ..



غزة/ سما /

قالت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، اليوم الجمعة، إن حركة الجهاد الإسلامي، أرسلت رسالة شديدة اللهجة إلى الاحتلال الإسرائيلي، عبر الوسيط المصري، حول ما يتعرض له الأسرى في السجون.

ونقلت الصحيفة عن مصدر في "الجهاد"، قوله، "الحركة بعثت برسالة إلى الوسيط المصري، حذّرته فيها من أنها ذاهبة نحو خطوات تصعيدية، بما فيها إطلاق صواريخ وإشعال الحدود مع قطاع غزة، في حال لم يتراجع العدو عن إجراءاته بحقّ أسراها، داعية القاهرة إلى الضغط على الاحتلال منعاً من تفجّر الأوضاع".

وأعلن الجناح العسكري لـ«الجهاد»، «سرايا القدس»، النفير العام في صفوف مقاتليه، توازياً مع إيصال رسائل تحذير إلى الوسطاء المصريّين. 

وجاء هذا الإعلان فيما تُواصل إدارة السجون رفضها التراجع عن خطواتها العقابية بحقّ أسرى الحركة، والتي كانت شدّدتها إثر محاولة ستّة أسرى التحرّر من سجن جلبوع في أيلول الماضي، وهو ما ردّ عليه معتقلو «الجهاد» بإعلان جملة من المطالب، بالتزامن مع بدء 250 منهم إضراباً عن الطعام.

وأكدت حركة «حماس»، على لسان مسؤول ملفّ الأسرى فيها زاهر جبارين، أنها «لن تسمح بالاستفراد بأيّ أسير من أيّ فصيل»، جازمة أن «الأسرى من الفصائل كافة، ومعهم مقاومة شعبنا، جاهزون للدفاع عن جميع الخطوات الموحّدة التي تقرّها قيادة الأسرى ردّاً على إجراءات مصلحة السجون».

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