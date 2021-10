تركية تدخل غينيس كونها أطول امرأة على قيد الحياة في العالم (فيديو وصور)

أعلنت موسوعة غينيس للأرقام القياسية، أن امرأة تركية يبلغ طولها أكثر من مترين، هي رسميا أطول امرأة على قيد الحياة في العالم.

وقالت روميسا جيلجي، من مقاطعة كارابوك التركية، إنها تأمل في أن تساعد حالتها، التي تنتج عن متلازمة ويفر، وهي مرض خلقي نادر يسبب نموا متسارعا، في إلهام الآخرين لقبول أنفسهم.

وتبدأ الحالة من مرحلة ما قبل الولادة وتستمر إلى غاية مرحلة الشباب، وتتسم بنضوج عظمي متقدم وعيوب عصبية، هيكلية ووجهية.



وقالت جيلجي التي يبلغ طولها 215.16 سم (7 أقدام و0.7 بوصة): "يمكن تحويل كل عيب إلى ميزة لنفسك، لذا تقبل نفسك كما أنت، وكن على دراية بإمكانياتك وابذل قصارى جهدك".

Rumeysa Gelgi from Turkey has been confirmed as the tallest living woman! ????⁰⁰She was previously the tallest teenager and hopes that this record will help to empower good causes and raise awareness of overgrowth syndromes such as hers.https://t.co/cEGr5T6eGR