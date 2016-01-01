رونالدو يسافر بصحبة جورجينا لافتتاح فندقه الفخم في دولة عربية

وكالات/سما/

سافر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بصحبة صديقته جورجينا رودريغيز إلى المغرب لافتتاح فندقه الفخم في مدينة مراكش.

وقال موقع “شالونج”، إن نجم مانشستر يونايتد سيسافر إلى مراكش، خلال الأيام القليلة المقبلة (قبل نهاية أكتوبر)، لافتتاح فندقه “Pestana CR7″، وهو الأول من نوعه في القارة الإفريقية.

وسيحضر عدد من نجوم العالم حفل افتتاح الفندق الجديد.

ويضم الفندق الفخم 164 غرفة، وهو جزء من مركز للتسوق، كما أنه يحتوي على محلات للبيع بالتجزئة تعرض سلع لماركات عالمية في عالم الأزياء والعطور وكذا السيارات، موزعة على مساحة 20 ألف متر مربع، بالإضافة إلى 153 شقة سكنية ومركز أعمال بمساحة 4500 متر مربع ومصحة فاخرة.

وكان من المقرر أن يفتتح الفندق في العام 2020 لكن ظروف وباء كورونا حالت دون بذلك.

وكان رونالدو قد زار مراكش في العام 2019 للوقوف على سير أشغال بناء فندقه، وكتب حينها في تعليقه على الصور الخاصة بعمليات البناء للفندق الجديد: “زيارة للفرع الجديد في مراكش، الخطة أن يتم افتتاحه مع بدايات عام 2020، سيكون محطة جديدة لسلسلة الفنادق التي أشارك فيها، وسيضم 164 غرفة”.

يذكر أن رونالدو، افتتح أول فنادقه في مسقط رأسه في فونشال بالبرتغال عام 2016، ثم في العام التالي افتتح فرعا للفندق في العاصمة لشبونة.