قناة عبرية تنشر تفاصيل جديدة عن محاضر التحقيق مع الأسرى كممجي وقادري وانفيعات

القدس المحتلة/سما/

نشرت قناة ريشت كان العبرية، مساء اليوم الأربعاء، تفاصيل أخرى عن قضية أسرى “نفق الحرية” وما ورد في محاضر التحقيقات التي أجراها جهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك” معهم بعد اعتقالهم.

وقال الأسير أيهم كممجي خلال التحقيقات معه، أن أحد السجانين في يوليو/ تموز الماضي، لاحظ وجود انتفاخ وكسور في أرضية الزنزانة، مشيرًا إلى أن السجان اتصل بضابط السجن والذي قال له إن كل شيء على ما يرام وأن الكثير من الزنانين يوجد بها نفس المشكلة.



وأشار كممجي إلى أن تلك المنطقة التي لاحظها السجان هي في الواقع مدخل النفق.

من جانبه قال الأسير يعقوب قادري، إن خلال ملاحقتهم اختبأوا يوم كامل على بعد 5 أمتار فقط من سياج قاعدة عسكرية، دون أن يلاحظهم أحداً بما فيهم الجنود الإسرائيليين.

وأشار قادري، إلى أنهم مشوا باتجاه منطقة بالناصرة اعتقدوا أن سكانها من العرب، وعندما رأوا الصف الأول من المنازل فهموا أنه حي يهود من خلال طريقة بناء المنازل.

وقال “لم نكن على معرفة بالتغيرات التي طرأت على المنازل العربية خلال السنوات العشرين الماضية التي قضيناها بالسجن”.

فيما قال مناضل انفعيات، إنه خلال ملاحقتهم توقفت سيارة شرطة بجانبهم ووجه أحد أفراد الشرطة “مصباح يدوي” كان بيده تجاههم لتفقدهم، وأنهم تمكنوا هو والأسير كممجي من الهرب ولم تتمكن القوة الإسرائيلية من اعتقالهم.

وأشار انفيعات أنه خلال تواجده في جنين شاهد الأخبار عبر التلفاز، وأنه كان هناك مبالغة كبيرة من وسائل الإعلام وصنعت خيالًا كبيرًا في تقاريرها.

وقال انفيعات للمحققين “ما فعلناه أننا مارسنا حقنا في الهروب من السجن”.

وزعمت القناة العبرية، أن الأسيرين كممجي وانفيعات خلال اعترافاتهما، قالا للمحققين أنهما طلبا المساعدة من رئيس الوزراء الفلسطيني محمود اشتية لحمايتهم واحتجازهم دفاعيًا، إلا أنه رفض واعتبر أن ذلك الأمر ليس بالسهل.