روائيان فلسطينيان يفوزان بجائزة "كتارا" للرواية العربية عن فئة الروايات المنشورة

رام الله/سما/

فاز الروائيان الفلسطينيان فجر يعقوب ونادر منهل حاج عمر، بجائزة "كتارا" للرواية العربية، في دورتها السابعة، عن فئة الروايات العربية المنشورة، حيث تبلغ قيمة كل جائزة في هذه الفئة 60 ألف دولار، إضافة إلى ترجمة الروايات الفائزة إلى اللغة الإنجليزية.

وأعلنت المؤسسة العامة للحي الثقافي "كتارا" في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الأربعاء، عن الفائزين بالجائزة، والتي تقام عن بعد، للسنة الثانية على التوالي، تحت إشراف المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو).

وفي فئة الروايات العربية المنشورة، فاز الروائي الفلسطيني فجر يعقوب عن روايته "ساعات الكسل-يوميات اللجوء"، والروائي الفلسطيني نادر منهل حاج عمر عن روايته "مدن الضجر، كما فاز كل من: الحبيب السالمي من تونس عن روايته "الاشتياق إلى الجارة"، وأحمد القرملاوي من مصر عن روايته "ورثة آل الشيخ"، وأيمن رجب طاهر من مصر عن روايته "الهجانة".

وفي فئة الروايات غير المنشورة فاز كل من: اعتدال نجيب الشوفي من سوريا عن روايتها "هذيان الأمكنة"، وغيد آل غرب من العراق عن روايتها "سكرة: مزامير الدم"، ويونس أوعلي من المغرب عن روايته "أحلاس، ذاكرة أليمة المدى"، ومحمد عبد الله الهادي من مصر عن روايته "البلاد قش ملتهب"، ووليد بن أحمد من تونس عن روايته "القرداش"، وتبلغ قيمة كل جائزة 30 ألف دولار، وستتم طباعة الأعمال الفائزة وترجمتها إلى اللغة الإنجليزية.

وفاز في فئة الدراسات التي تعنى بالبحث والنقد الروائي، 5 نقاد وهم: د. أحمد عادل القضابي من مصر عن دراسته "الإنابة السردية: دراسة تأسيسية"، ود. رضا جوادي من تونس عن دراسته "المعمار التشكيلي في المنجز الروائي العربي السد والشحاذ نموذجا"، ود.محمد الداهي من المغرب عن دراسته "سلطة التلفظ في الخطاب الروائي العربي المعاصر"، وممدوح فراج النابي من مصر عن دراسته " ضد الرواية: جغرافيا النصوص الأدبية"، ود. يحيى بن الوليد من المغرب عن دراسته "مرايا التمدين والتهجين في الرواية العربية الجديدة (المغرب... مثالا)" وتبلغ قيمة كل جائزة 15 ألف دولار، كما تتولى لجنة الجائزة طبع الدراسات ونشرها وتسويقها.

أما في فئة رواية الفتيان ففاز كل من: الهنوف محمد الوحيمد من السعودية عن روايتها "أرض يوشار"، وفيصل محمد عبد الله الأنصاري من قطر عن روايته "عندما يعود الغيلان"، ود. عمر صوفي محمد من مصر عن روايته "حكاية طائر وحيد"، ومجدي يونس من مصر عن روايته "الهاربون والمجتمع الأخضر"، ومنيرة الدرعاوي من تونس عن روايتها "روزاليا لبؤة الجبال"، وتبلغ قيمة كل جائزة 10 آلاف دولار، حيث ستتم طباعتها ونشرها.

وعن فئة الرواية القطرية المنشورة فازت شمة شاهين الكواري عن روايتها "في ذاكرتي مكان".

وتميزت الدورة السابعة لجائزة كتارا للرواية العربية بتسجيل أكبر عدد مشاركات منذ إطلاقها في 2014، حيث وصل عدد المشاركين إلى 2321 مشاركة، بنسبة زيادة بلغت 4.5 في المئة عن الدورة السابقة، والتي وصل عدد المشاركات فيها إلى 2220 مشاركة، كما تميزت هذه الدورة بزيادة عدد المشاركات الخليجية إذ بلغت 146 مشاركة، وذلك بحسب ما أوردته وكالة الأنباء القطرية "قنا".

ويبلغ مجموع الجوائز 635 ألف دولار أمريكي، منها 300 ألف دولار أمريكي مجموع جوائز فئة الروايات المنشورة، حيث يحصل كل فائز من الفائزين الخمس على جائزة مالية قدرها 60 ألف دولار أمريكي، وعن فئة الروايات غير المنشورة، تمنح 5 جوائز بمجموع 150 ألف دولار أمريكي، بقيمة 30 ألف دولار لكل فائز.