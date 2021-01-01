الشرطة بغزة تكشف سبب منع إقامة الحفلات في الشوارع والأماكن العامة

غزة/سما/

كشف الناطق باسم الشرطة الفلسطينية في غزة العقيد أيمن البطنيجي، lمساء الثلاثاء، عن سبب منع إقامة الحفلات في الشوارع والأماكن العامة بعد العاشرة مساءً.

وقال البطنيجي في حديث لإذاعة "صوت القدس" " إنّ "هذا القرار معمول به منذ فترة، ونحن نجدد نفس التعليمات مع موسم الشتاء".

وأضاف أن استمرار الحفلات في وقت متأخر من المساء في الأماكن العامة والشوارع، يؤذي الجيران والمرضى والطلاب، مشيراً إلى أن استمرار الحفلات حتى الساعة العاشرة مساًء، وقت كاف.



ولفت إلى أنه سيتم العمل بالقرار خلال الأسبوع الجاري"، قائلاً: "هناك قرار مسبق بمنع الحفلات في الشوارع، الآن من يستطيع إقامتها في الصالات أو البيوت فلا مانع".