العاهل الأردني يحضر عقد قران الأميرة شيرين بنت مرعد (صور)

الدوحة/سما/

حضر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني عقد قران الأميرة شيرين بنت مرعد وجعفر النابلسي، وفق ما ذكرته وسائل إعلام محلية، التي أكدت أن العائلة المالكة في الأردن احتفلت بعقد القران يوم الجمعة الماضي.

ونشرت الأميرة دينا، زوجة الأمير مرعد بن رعد، صورًا من عقد قران ابنتها الأميرة شيرين من جعفر النابلسي الذي أقيم قبل أيام.

وأرفقت الأميرة دينا الصور بتعليق: “أشارككم بعضا من الصور من كتب كتاب ابنتنا شيرين وابننا الجديد جعفر النابلسي… الله يحميهما”.

وبحسب الصور التي نشرتها والدة العروس الأميرة دينا ظهر بأن حفل عقد القران أقيم في منطقة البحر الميت جنوبي العاصمة عمان بحضور الملك وعدد من الأمراء والأميرات في العائلة الهاشمية.

وقد التزم جميع الحضور بالإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس “كورونا”، حيث ظهر الملك عبد الله مرتديًا الكمامة الطبية.

ويذكر أن الأميرة شيرين، هي واحدة من ثلاثة أبناء للأمير مرعد وزوجته الأميرة دينان إضافة إلى راكان بن مرعد وجعفر بن مرعد.