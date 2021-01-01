  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

على المجتمع الدولي التحرك فورا لحماية حل الدولتين

رئيس الوزراء: "خطاب الرئيس قرع جرس الإنذار.. واسرائيل تجرف السلام وتقتل حل الدولتين"

الأحد 10 أكتوبر 2021 10:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس الوزراء: "خطاب الرئيس قرع جرس الإنذار.. واسرائيل تجرف السلام وتقتل حل الدولتين"



رام الله /سما/

 بحث رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأحد، مع المبعوث الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط سفين كوبمانز، الجهود الأوروبية لدعم حل الدولتين، خلال لقائهما في مكتبه برام الله، بحضور ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين سفين كون فون بورغسدورف.

وقال رئيس الوزراء: إن المطلوب من الاتحاد الأوروبي الضغط على إسرائيل من أجل الالتزام بالاتفاقيات الموقعة، كمدخل لفتح مسار سياسي جدي وحقيقي ينهي الاحتلال، مؤكدا انفتاح القيادة الفلسطينية على أي مبادرة لملء الفراغ السياسي الحالي على أرضية القانون الدولي والقرارات الأممية.

وتابع اشتية: "أي خطوات اقتصادية صغيرة أو كبيرة يجب أن تكون ضمن إطار أفق سياسي لإنهاء الاحتلال، واقامة دولة فلسطينية مستقلة".

وقال: " على المجتمع الدولي التحرك فورا لحماية حل الدولتين بالوقت الذي تعمل فيه إسرائيل على تدمير ممنهج له ولإمكانية تجسيد إقامة الدولة الفلسطينية من خلال تعزيز الاستيطان والاستيلاء على الأراضي واستمرار السيطرة على الحدود والمعابر والموارد الطبيعية".

ودعا رئيس الوزراء لوضع الثقل الاقتصادي للاتحاد الأوروبي خلف موقفه السياسي الداعم لحل الدولتين، في ظل تملص الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة منه، كما طالب أوروبا بالعمل على وقف الاستيطان والاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى ووقف ارهاب المستوطنين.

وقال اشتية: "إن خطاب الرئيس قرع جرس الإنذار أن إجراءات اسرائيل تجرف السلام وتقتل حل الدولتين".

#رئيس الوزراء #محمد اشتيه #حل الدولتين #الاتحاد الاوروبي

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة تكشف كواليس مثيرة في لقاءات القاهرة وهذا ما طرحه الوفد الإسرائيلي في المفاوضات..

هآرتس: ضغوط أميركية ومصرية لتشكيل حكومة وحدة فلسطينية يشارك فيها ممثلو حماس

صحيفة عبرية: ماسبب مطالبة حماس باطلاق سراح مروان البرغوثي ؟

قناة عبرية: خلافات كبيرة تهدد حكومة بينيت بسبب تصريحات شاكيد من دبي

وعود مصرية "جادة" بتقديم تسهيلات للتجار والمواطنين في قطاع غزة

مصادر فلسطينية:"إسرائيل" ترفض الإفراج عن أصحاب المحكوميات العالية

هنية يستقبل ابنة "شيخ الأسرى" فؤاد الشوبكي

الأخبار الرئيسية

كرم

هآرتس تتساءل: هل يقلق “إسرائيل الأخلاقية” إن ماتت غزة جوعاً؟

الرئاسة ترد على بينيت: الدولة الفلسطينية ستقوم رغماً عنه.. والسلام لن يتحقق إلا بزوال الاحتلال

وزارة العمل توضح بشأن مساعدات "وقفة عز": استرداد أموال كانت مصروفة لأشخاص لا يستحقون

مشعل وعباس

صحيفة: تقدم بملف صفقة الاسرى.. ومصر تسعى لترتيب لقاء بين الرئيس عباس وقيادة حماس

حسين الشيخ

الشيخ يرد على تصريحات بينت: الاحتلال سيرحل آجلاً أو عاجلاً وحركة التاريخ لا يحددها المستعمرون

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية