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الرئاسة ترد على بينيت: الدولة الفلسطينية ستقوم رغماً عنه.. والسلام لن يتحقق إلا بزوال الاحتلال

الأحد 10 أكتوبر 2021 07:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئاسة ترد على بينيت: الدولة الفلسطينية ستقوم رغماً عنه.. والسلام لن يتحقق إلا بزوال الاحتلال



رام الله /سما/

 قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن الاحتلال هو جوهر الإرهاب، وتصريحات رئيس الوزراء الاسرائيلي بينت التي قال فيها إنه لا يمكن ان تقوم دولة فلسطينية لأنها ستكون إرهابية، مرفوضة وتعبر عن الفكر الاستعماري الرافض للسلام والاستقرار.

وأضاف أبو ردينة في تصريح له مساء اليوم الأحد، ردا على تصريحات بينت، إن الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية هي دولة معترف بها من قبل دول العالم، وهي عضو مراقب في الأمم المتحدة منذ 29/11/2012، ولا تحتاج لقبول بينت أو رفضه، لان الشعب الفلسطيني لا يتنازل عن حقوقه مهما كانت الضغوط.

وتابع: إن السلام الحقيقي لن يتحقق إلا بزوال الاحتلال الإسرائيلي لأرضنا ومقدساتنا، وأن شعبنا الفلسطيني لن يتنازل عن حقوقه ومقدساته، وسيبقى محافظاً على أرضه وحقوقه التي هي ليست مِنّة من أحد.

وختم أبو ردينة: "إن الطريق إلى السلام والأمن لن تتم إلا من خلال خارطة الطريق التي وضعها الرئيس محمود عباس في خطابه الأخير بالأمم المتحدة، والتي أكد فيها ضرورة تحقيق السلام الشامل والعادل من خلال انهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وان الشعب الفلسطيني سيبقى متمسكا بحقوقه وبثوابته الوطنية التي لن نقبل بالمساومة عليها مهما كان الثمن.

#الرئاسة الفلسطينية #الرئيس عباس #نفتالي بينت #الحكومة الاسرائيلية #اسرائيل #حل الدولتين #الصراع الفلسطيني الاسرائيلي #نبيل ابو درينة

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