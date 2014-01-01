الأسير ضياء الآغا يدخل عامه الـ30 في الأسر

رام الله / سما /

دخل الأسير ضياء زكريا شاكر الفالوجي (الآغا)، اليوم الأحد، عامه الـ30 في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح نادي الأسير، في بيان صحفي، أن الأسير الآغا واحد من الأسرى القدامى المعتقلين منذ ما قبل اتفاقية "أوسلو"، وكان من المفترض إطلاق سراحه في أواخر آذار/مارس من العام 2014، في إطار المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية، إلّا أن حكومة الاحتلال تنصّلت من تعهداتها ولم تلتزم بتطبيق ما أتفق عليه.

والأسير الآغا (46 عاماً)، من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ومعتقل منذ العاشر من تشرين أول/ أكتوبر 1992، ومحكوم بالسجن مدى الحياة.