تجدد المواجهات مع الاحتلال في القدس واعتقال 6 مواطنين

القدس المحتلة/سما/

تجددت في ساعة متأخرة من مساء السبت، اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين على عشرات المقدسيين في منطقة باب العمود في المدينة، فيما اندلعت مواجهات في بلدة سلوان.

واعتدت قوات الاحتلال بالضرب على المقدسيين في منطقة باب العمود، بالضرب والقنابل الصوتية والاعيرة المطاطية بصورة عشوائية، كما ضرب المستوطنون على المتواجدين بالضرب، تزامنا مع وجود العشرات من العائلات والشبان في المكان.





وافاد فراس الجبريني محامي مركز معلومات وادي حلوة _القدس ان القوات اعتقلت 6 مقدسيين من منطقة باب العمود، بينهم اصابة لفتى واخرى لشاب.

وافاد مسعفون ان اكثر من 10 إصابات ٧ تم التعامل معها في منطقة باب العمود، معظمها بالاطراف العلوية.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في حي عين اللوزة وبطن الهوى وبئر ايوب في البلدة .

وانتشرت قوات الاحتلال في شوارع البلدة، واطلقت القنابل بصورة عشوائية، كما اوقفت المركبات وحررت الهويات واخضعت الشبان للتفتيش.