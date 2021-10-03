6 عمليات إطلاق نار وإصابة 3 مستوطنين بالضفة

الضفة المحتلة / سما /

شهد الأسبوع الماضي اندلاع مواجهات في 63 نقطة بالضفة الغربية المحتلة، تخللها اشتباكات مسلحة وتنفيذ 6 عملية إطلاق نار بالإضافة الى إلقاء أكواع ناسفة وزجاجات حارقة، أدت إلى إصابة 3 من المستوطنين.

ففي يوم أمس الجمعة سجلت عمليتي إطلاق نار تجاه قوات الاحتلال بالقرب من حاجز يتسهار الاحتلالي جنوب نابلس وفي بلدة قباطية، كما شهدت مدينة جنين إلقاء أكواع متفجرة.

وتم إحصاء 11 نقطة مواجهة في مناطق متفرقة أدت إلى وقوع عشرات الإصابات أبرزها في بلدة بيتا التي سجلت لوحدها 74 إصابة.

وتوزعت نقاط المواجهة بالضفة في منطقة باب العامود وحي الشيخ جراح وبلدة بدو بالقدس، ومنطقة باب الزاوية والبلدة القديمة بمدينة الخليل، وبلدة قباطية بجنين، والحاجز الجنوبي لمدينة قلقيلية وبلدة كفر قدوم، وبلدتي بيتا وبيت دجن ومنطقة حاجز حوارة في نابلس.

وشهد يوم الخميس مواجهات في أكثر من منطقة أبرزها في مدينة القدس والتي أسفرت عن إصابة اثنين من المستوطنين بجراح بالقرب من منطقتي باب العامود والأسباط. كما شهدت بلدة بيتا بنابلس إلقاء أكواع متفجرة، بالإضافة إلى إلقاء الزجاجات الحارقة قرب مستوطنة حلميش قرب رام الله.

وتم إحصاء 12 نقطة مواجهة في باب العامود وسلوان ورأس العامود وباب الأسباط في مدينة القدس، وبلدتي بيت أمر وترقوميا بالخليل، ومحيط مستوطنة حلميش في رام الله، ومحيط مستوطنة معاليه عاموس قرب بيت لحم، و بلدات اللبن الشرقية وبورين وبيتا جنوب نابلس.

وفي يوم الأربعاء تم رصد عمليتي إطلاق نار من قبل مقاومين تجاه قوات الاحتلال الأولى في حي المخفية بمدينة نابلس والأخرى في بلدة كفر دان بجنين.

وتم إحصاء 5 نقاط للمواجهات في بلدة حزما قرب القدس، ومنطقتي باب الزاوية ومحيط مستوطنة كريات أربع في الخليل، وبلدة كفر دان بجنين، وحي المخفية بنابلس.

وفي يوم الثلاثاء 5/10/2021 تم إحصاء 10 نقاط مواجهة توزعت كالآتي: حي الطور بمدينة القدس، ومفرق طارق بن زياد بمدينة الخليل، ومنطقة وادي الرحال ومحيط مستوطنة مجدال عوز قرب بيت لحم ،ومحيط جامعة خضوري في طولكرم، واللبن الشرقية بنابلس، وبلدة كفر قدوم شرق قلقيلية.

وفي يوم الاثنين الماضي 4/10/2021 تم إحصاء 11 نقطة مواجهة تخللها إلقاء زجاجة حارقة قرب بيت ايل. وتوزعت نقاط المواجهة في حي الطيرة ومحيط مستوطنات "بيت إيل وبيت حورون وجبعات أساف" المقامة على أراضي المواطنين في رام الله، وبلدتي الخضر وحوسان في بيت لحم، وبلدة يبعد بجنين، وبلدة بيتا ومخيم عسكر بنابلس، وبلدة كفر قدوم ومحيط مستوطنة شعار تكفا في قلقيلية.

وسجل يوم الأحد الماضي الموافق 3/10/2021 إصابة مستوطن رشقا بالحجارة قرب حزما، كما شهدت بلدة يعبد عملية إطلاق نار، بالإضافة إلى إلقاء أكواع متفجرة قرب بيتا جنوب نابلس.

وتم إحصاء 8 نقاط مواجهة في بلدات العيسوية وسلوان وحزما قرب القدس، ومخيم العروب بالخليل، وحاجز دوتان قرب جنين، وبلدتي بيتا واللبن الشرقية بنابلس.

وفي مطلع الأسبوع يوم السبت تم رصد عملية إطلاق نار قرب حاجز الجلمة بجنين وإلقاء أكواع متفجرة قرب حاجز الريحان بذات المدينة.

وتم إحصاء 6 نقاط مواجهة في مسافر يطا بالخليل، وحاجزي الجلمة وريجان قرب جنين ،وبلدة كفر قدوم قرب قلقيلية، وبلدة بيتا جنوب نابلس.

