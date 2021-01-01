غزة : الاعلان عن تفاصيل الاتفاق مع مصر لاعادة اعمار القطاع

غزة/سما/

أكد رئيس اللجنة الحكومية لإعمار غزة ووكيل وزارة الاشغال العامة والإسكان م. ناجي سرحان، أن الوفد الحكومي المتواجد في القاهرة، اتفق مع المسؤولين المصرين على جملة من القضايا المهمة والخاصة بعملية إعادة الاعمار، ومن ابرزها، البدء بالتحضير لانشاء المدينة السكنية الأولى ضمن المنحة المصرية في المنطقة "الأميركية" غرب حي العطاطرة في بيت لاهيا، وذلك بعد انتهاء المخططات والتصاميم اللازمة لها والتي تشمل، ايضاً، تطوير الشارع الواصل من مفترق العطاطرة شرقاً وحتى شارع الرشيد غرباً، بالإضافة الى إعادة اعمار شارع الرشيد الذي بدأ العمل فيه منذ أسبوعين تقريباً، وكذلك البدء في التحضير لانشاء جسر فوق مفترق الشجاعية.

وأوضح سرحان، أن الوفد الحكومي عقد سلسلة لقاءات مع المسؤولين المصريين تم الاتفاق خلالها على تشغيل أكبر قدر من شركات المقاولات المحلية، وإدخال كافة المواد اللازمة للاعمار من معبر رفح البري، وذلك لضمان تشغيل المصانع المحلية من الباطون والاسفلت وخلافه و تقديم تسهيلات لتنقل المقاولين و رجال الأعمال عبر معبر رفح.

وتوقع بأن يتم طرح مناقصات العطاءات لتطوير شارع الرشيد في غضون الشهر الجاري على أن يتم الانتهاء من إعادة اعمار الشارع في اقل من ستة شهور.

وأشار إلى وجود تفاهم حول آليات التنفيذ وطرح العطاءات بما يضمن تنفيذ كافة الأعمال بالجودة المطلوبة ووفق المواصفات المعتمدة والتي باتت جاهزة من خلال اللجنة المصرية للإعمار ووزارة الأشغال العامة والإسكان.

وأكد سرحان أن العمل يجري حاليا على تجهيز مخططات البنية التحتية لمنطقة مفترق الشجاعية والذي سيشهد تركيب جسر للمساهمة في معالجة المشكلة المرورية الخانقة.

وقال سرحان إن وزارته تقوم بتذليل كل العقبات وتسهل مهام كافة الجهات العاملة في مشاريع إعادة الاعمار وأن لجنة تنسيقية عليا تترأسها وزارته، وتضم وزارة الحكم المحلي والبلديات المختصة والجهات صاحبة العلاقة تتابع تنفيذ مشاريع المنحة المصرية والتي تشمل ثلاث مدن سكنية الأولى ستكون غرب بيت لاهيا والثانية غرب مدينة جباليا في منطقة الكرامة والثالثة ستكون في منطقة الزهراء جنوب مدينة غزة، بالإضافة الى انشاء جسور وطرق.

اما فيما يتعلق بإعادة اعمار الأبراج السكنية أوضح سرحان ان الوفد الحكومي طالب المسؤولين المصرين بان يتم البدء بعملية اعمار هذه الأبراج او على الأقل التي ساهمت الطواقم المصرية بإزالة ركامها، مشيراً إلى أن الأخوة المصريين وعدوا بوضعه ضمن الأولويات.