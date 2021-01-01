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وزير المواصلات يلتقي نظيره التركي في إسطنبول

الجمعة 08 أكتوبر 2021 09:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير المواصلات يلتقي نظيره التركي في إسطنبول



انقرة /سما/

 التقى وزير النقل والمواصلات عاصم سالم بنظيره التركي عادل أوغلو في مقر وزارة النقل والبنية التحتية التركية بحضور سفير دولة فلسطين في تركيا د. فائد مصطفى.

وتقدم الوزير سالم بالشكر للحكومة التركية على حسن تنظيم منتدى المواصلات والاتصالات بدورته الثانية عشرة، مؤكداً على أهمية التعاون بين دول حوض الأبيض المتوسط في مجال النقل وتطوير قطاع النقل البري والبحري.

كما أطلع الوزير سالم نظيره التركي على المعيقات التي تضعها دولة الاحتلال أمام تنفيذ الحكومة الفلسطينية لخططها التطويرية في شبكة النقل في فلسطين واستثماراتها في البنية التحتية، فضلاً عن تدمير مطار ياسر عرفات الدولي وميناء غزة البحري، وسياسة الاحتلال بعزل المحافظات الفلسطينية بعضها عن بعض وقطع الاتصال الجغرافي بين الضفة الغربية وغزة واستمرار إغلاق الاحتلال للقدس عاصمة الدولة الفلسطينية.

وأكد على أحقية دولة فلسطين وبالاستناد الى جميع الاتفاقيات الموقعة برعاية دولية بإنشاء مطار دولي يخدم فلسطين والدول المجاورة وإعادة إنشاء سكة حديد الحجاز وربطها بالإقليم وإعادة إنشاء الميناء البحري، لما سيشكله من إضافة نوعية لحركة التجارة الدولية.

وتمنى الوزير سالم على نظيره اوغلو والحكومة التركية الصديقة المساعدة بتمكين فلسطين من ممارسة حقها بتطوير أنظمة النقل لديها.

من جهته فقد رحب الوزير اوغلو بهذه الزيارة التي تأتي تأكيدا على عمق العلاقة بين البلدين موضحاً بذات الوقت على أن تركيا كانت وستبقى داعم أساسي للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعه بإقامة دولته المستقلة وفق المرجعيات الدولية، كما أبدى استعداده لتقديم كل ما يلزم من خبرات علمية وفنية وتدريبية للمساعدة بتطوير قطاع النقل الفلسطيني والتخفيف من الاختناقات المرورية.

#النقل والمواصلات #فلسطين #تركيا #عاصم سالم

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