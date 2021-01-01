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دغلس: "المقاومة الشعبية" أثبتت نجاعتها في التصدي لمشروع استيطاني جنوب نابلس

الجمعة 08 أكتوبر 2021 03:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
دغلس: "المقاومة الشعبية" أثبتت نجاعتها في التصدي لمشروع استيطاني جنوب نابلس



رام الله/سما/

 أشاد مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، بجهود لجان المقاومة الشعبية، التي أثبتت نجاعتها وفعاليتها في التصدي لمشروع استيطاني في أراضي اللبن الشرقية والساوية جنوب نابلس.

وقال دغلس في تصريح للوكالة الرسمية، إن جرافات المستوطنين جرفت خلال اليومين الماضين عددا من الدونمات من أراضي الساوية واللبن الشرقية في منطقة واد ياسوف، الأمر الذي تصدى له الأهالي بصدورهم العارية، حيث أصيب خمسة مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

وأضاف دغلس أنه "تم إفشال المشروع عقب التصدي للمستوطنين، وإخلاء المنطقة فورا".

#غسان دغلس #نابلس

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