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ضهير يتحدث عن تفاصيل إعلان الصحة الخاص بالجرعة الثالثة من لقاح "كورونا"

الخميس 07 أكتوبر 2021 09:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
ضهير يتحدث عن تفاصيل إعلان الصحة الخاص بالجرعة الثالثة من لقاح "كورونا"



غزة /سما/

تحدث نائب مدير عام الرعاية الأولية بوزارة الصحة في غزة مجدي ضهير، مساء يوم الخميس، بشأن إعلان الوزارة حول آلية ومواعيد استحقاق الجرعة الثالثة من لقاح "كورونا" لمختلف أنواع الطعومات.

وقال ضهير في حديث لإذاعة (صوت القدس) : "إنّ من تعدى تطعيمه ستة شهور بإمكانه التوجه إلى مراكز التطعيم لأخذ الجرعة الثالثة".

وأضاف: "أنّ الجرعة الثالثة تهدف إلى تعزيز مستوى الحماية والوقاية للمواطنين"، لافتاً إلى أنّ الجرعة الثالثة بعد ستة شهور من الجرعة الثانية يرفع مستوى المناعة وتمنع المضاعفات الشديدة.

وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية تنصح بأخذ الجرعة الثالثة.

وبشأن لقاح (سبوتنيك لايت) أوضح ضهير، أنّه لا مانع من أخذ جرعة ثانية من لقاح سبوتنيك لايت بعد ستة شهور من الأولى.

#غزة #وزارة الصحة #لقاحات كورونا #فيروس كورونا

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