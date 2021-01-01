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"يسرائيل هيوم" تكشف عن السلاح الذي استخدمه الجيش الإسرائيلي خلال العدوان الاخير على غزة

الخميس 07 أكتوبر 2021 08:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
"يسرائيل هيوم" تكشف عن السلاح الذي استخدمه الجيش الإسرائيلي خلال العدوان الاخير على غزة



القدس المحتلة /سما/

كشفت صحيفة يسرائيل هيوم، مساء اليوم الخميس، أن الجيش الإسرائيلي استخدم سلاحًا جديدًا خلال عملية "حارس الأسوار" ضد قطاع غزة في مايو/أيار الماضي.
 
وقالت الصحيفة العبرية، إن الجيش الإسرائيلي استخدم خلال عملية "حارس الأسوار" قذائف هاون من نوع "اللدغة الفولاذية"، من صناعة شركة إلبيت الإسرائيلية.
 
ووفق الصحيفة، فان هذه القذيفة والتي تم الكشف عنها لأول مرة قبل العملية العسكرية بشهرين، تم استخدامها لأول مرة خلال الحرب على قطاع غزة.
 
وأشارت إلى أن قذائف الهاون التي استُخدمت تتمتع بعدة مزايا، من أهمها أنها تعمل بالتوجيه الليزري، وذلك خلافاً لقذائف الهاون الكلاسيكية والتي تتطلب وجود العنصر البشري لتلقيمها وإطلاقها. 
 
وأوضحت الصحيفة العبرية أن قذائف الهاون المستخدمة خلال الحرب الأخيرة على غزة تسمح للجيش الإسرائيلي بضرب الأهداف بدقة.
 
ووفقًا للشركة الإسرائيلية المصنعة فإنه "خلال بداية العملية العسكرية على قطاع غزة، كان هنالك حاجة من قلب الميدان لاستخدام القذائف بصورة عملياتية، ولم يكن نظام القذائف جاهز للعمل بعد، لكن تلقينا معلومات وتغذية راجعة عن عمل المنظومة في أرض الميدان".
 
وأوضحت أنه تمت تجربة المنظومة الصاروخية على مواقع تابعة لحركة حماس، واستهداف مطلقي الصواريخ، كما تم استخدامها لضرب الأهداف بدقة، بحسب الشركة الإسرائيلية.
 
وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن هذه المنظومة تعتبر أول استخدام عملي ككل بحد ذاتها.

#الجيش الإسرائيلي #اسرائيل #العدوان الإسرائيلي #قطاع غزة #المقاومة الفلسطينية #عملية حارس الأسوار

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