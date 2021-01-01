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غزة : 7 حالات وفاة و728 إصابة جديدة بكورونا

الخميس 07 أكتوبر 2021 09:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة : 7 حالات وفاة و728 إصابة جديدة بكورونا



غزة/ سما /

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس، تسجيل 7 حالات وفاة، و728 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في آخر 24 ساعة.

وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي إلى أنها أجرت 2921 فحصًا مخبريًا.

وذكرت أنه تم تسجيل 1005 حالة تعافٍ جديدة من المصابين بالفايروس.

وبلغ إجمالي المصابين في القطاع 175092، من بينهم 17268 حالة نشطة، و156385 حالة تعافٍ و1439 حالة وفاة.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الحالات التي تحتاج لرعاية طبية في المستشفى 306، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 195.

وبلغ إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة 768590 جرعة، فيما تلقى اللقاح 444759 شخصًا.

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