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شاهد: ظهور زوجة الرئيس المصري الراحل حسني مبارك

الخميس 07 أكتوبر 2021 06:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: ظهور زوجة الرئيس المصري الراحل حسني مبارك



القاهرة/سما/

ظهرت سوزان مبارك زوجة الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، في أثناء زيارتها لقبر الرئيس الراحل في ذكرى نصر أكتوبر.


وظهر فى الصورة جمال مبارك نجل الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك يرافق سوزان مبارك.

والتف المواطنون حول السيدة سوزان مبارك وجمال مبارك لالتقاط بعض الصور التذكارية لهم أثناء زيارتهم لقبر الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك.



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#حسني مبارك #سوزان مبارك #حرب 6 أكتوبر 1973
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