  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

العبء المالي على السلطة أكبر من مواردها

اشتيه: إسرائيل تنتهك كافة الاتفاقيات.. وتعمل على تدمير ممنهج لجهود إقامة دولتنا الفلسطينية

الثلاثاء 05 أكتوبر 2021 09:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتيه: إسرائيل تنتهك كافة الاتفاقيات.. وتعمل على تدمير ممنهج لجهود إقامة دولتنا الفلسطينية



رام الله /سما/

بحث رئيس الوزراء محمد اشتية مع رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس تعزيز جهود البنك في فلسطين، وتنفيذ برامج تنسجم مع خطة التنمية الوطنية، كما وضعه في صورة الأوضاع السياسية والمالية الصعبة.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما، اليوم الثلاثاء، في مكتب رئيس الوزراء بمدينة رام الله، ورافق مالباس كل من: نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بالحاج، والمدير التنفيذي ميرزا حسن، ومدير البنك في فلسطين كانثان شانكار، وعدد من مساعدي رئيس البنك، بحضور وزير المالية شكري بشارة، ومحافظ سلطة النقد فراس ملحم.

وعلى الصعيد السياسي، قال رئيس الوزراء: "المجتمع الدولي يعمل معنا لتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية بكافة مكوناتها على أرض الواقع، وإسرائيل تعمل على تدمير ممنهج لهذه الجهود من خلال تعزيز الاستيطان والاستيلاء على الأراضي واستمرار السيطرة على الحدود، والقيود على حرية حركة الأفراد والبضائع، واستغلال مواردنا الطبيعية".

وأضاف: "إسرائيل تنتهك كافة الاتفاقيات الموقعة معها، وتشن عددا من الحروب علينا، سواء على الجغرافيا، أو السكان، أو المال، أو الرواية، الأمر الذي يجعل كافة الأوضاع غير مستقرة".

واستعرض رئيس الوزراء الأوضاع المالية الصعبة التي تمر بها السلطة الوطنية نتيجة جائحة "كورونا"، وبدء عملية التعافي الاقتصادي منها، بالإضافة إلى توقف الدعم الخارجي للموازنة، واستمرار الاقتطاعات الإسرائيلية غير الشرعية من الأموال الفلسطينية، مطالبا بالضغط على إسرائيل للإفراج عن الأموال المستحقة المحتجزة.

وأوضح أن العبء المالي على السلطة الوطنية أكبر بكثير من مواردها، كون الضرائب تجبى من المناطق المصنفة "أ" و"ب" فقط، في حين أنها ملتزمة تجاه أبناء شعبنا في القدس وغزة والضفة، وكذلك مسؤولية اللاجئين في سوريا ولبنان.

وبحث رئيس الوزراء مع رئيس مجموعة البنك الدولي سبل دعم العديد من المشاريع لخلق فرص عمل جديدة وخفض البطالة بين صفوف الشباب خاصة خريجي الجامعات، بالإضافة إلى العديد من المشاريع التنموية.

وثمن اشتية دعم البنك الدولي لمشاريع: الطاقة، والمياه، والتعليم، والصحة، وتكنولوجيا المعلومات، والعديد من القطاعات، تماشيا مع خطط التنمية الوطنية، والتنمية بالعناقيد.

من جانبه، أكد مالباس مواصلة البنك تقديم الدعم للتنمية والبنية التحتية وبناء المؤسسات الفلسطينية.

#رئيس الوزراء #محمد اشتيه #الحكومة الفلسطينية #السلطة الفلسطينية #الانتهاكات الإسرائيلية #اسرائيل #حل الدولتين

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: حماس تحذر "إسرائيل" عبر مصر وهذا موقف الحركة من صفقة التبادل..

قناة عبرية تزعم :الرئيس عباس يوافق على مناقشة مسألة رواتب الأسرى مع "إسرائيل"

العطل العالمي.. السر في ما فعله "فيسبوك" في الصباح

وزارة المالية تكشف عن موعد صرف رواتب موظفي غزة

مصادر تكشف تفاصيل حوار حماس بالقاهرة: لا تقدم في ملف الاسرى.. وتسهيلات لغزة مقابل الهدوء

القاهرة: لا انفراجة في المحادثات غير المباشرة بين اسرائيل وحماس

هل يُفقِد المرض قُدرة أردوغان على حكم تركيا؟.. مشاهد مرصودة له فاقدًا للتوازن وعاجزًا عن التذكر

الأخبار الرئيسية

مصدر بـ"حماس": اتفاق مع مصر على تثبيت "التهدئة" وإعادة الإعمار.. وهذا ما وعدت به القاهرة

بينت

صحيفة عبرية: يجب على إسرائيل أن “تبادر” لبحث الصراع مع الفلسطينيين

حقيقة تسبب طفل صيني عمره 13 عاما في أعطال منصات فيسبوك

الجهاد تحذر من خطورة استمرار الحصار والإغلاق على غزة: سيؤدي حتما إلى تفجر الأوضاع مجددا

مصادر تكشف تفاصيل حوار حماس بالقاهرة: لا تقدم في ملف الاسرى.. وتسهيلات لغزة مقابل الهدوء

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية