يوتيوب تتيح استئناف مشاهدة المقاطع عبر جهاز آخر

وكالات / سما /

تعتبر منصة يوتيوب واحدة من أبرز منصات مشاهدة المحتوى المرئي على الإطلاق وذلك بالرغم من أنها مجانية تمامًا. وقد اهتمت جوجل في الشهور الأخيرة بتحديث تطبيق يوتيوب على الهواتف الذكية بشكل مستمر لتقديم تجربة استخدام أفضل.

وذلك حيث إن تطبيق يوتيوب على أندرويد و iOS قد استلم مميزات وخواص جديدة مثل تسهيل الوصول إلى المقاطع، وتحسين التواصل بين المستخدمين، مع خواص مثل اقتصاص مقاطع قصيرة أو خاصية Shorts والتي تأتي لمنافسة تيك توك.

وتختبر المنصة الآن ميزة جديدة لاستئناف المشاهدة عبر الأجهزة المختلفة. وذلك حيث سيكون بإمكان المستخدم استئناف مشاهدة المقطع الذي كان يشاهده على الهاتف الذكي بمجرد فتح يوتيوب على المتصفح.

وتمر الخاصية الجديدة بمراحل الاختبار حاليًا، وتبدأ في التوفر بشكل تدريجي لجميع المستخدمين. ولا شك أن هذه الخاصية تحل من مشكلة كبيرة في المنصة، وهي صعوبة استئناف مشاهدة المقطع الذي بدأ المستخدم في مشاهدته لكن من على جهاز آخر.

وذلك حيث إن المستخدم كان يلجأ لإضافة المقطع لقائمة المشاهدة لاحقًا Watch Later أو أن يبحث عنه بشكل يدوي على المنصة الأخرى.

استئناف مشاهدة مقاطع يوتيوب

تعمل خاصية استئناف المشاهدة بشكل بسيط جدًا وبدون تدخل من المستخدم. ويتم تفعيلها تلقائيًا عندما يفتح المستخدم مقطع ما على هاتفه الذكي سواء كان أندرويد أو iOS ولا يكمله حتى النهاية.

وما يحدث هو أنه وبمجرد فتح موقع يوتيوب على المتصفح على الحاسب الشخصي يظهر للمستخدم مشغّل مصغّر أسفل يمين الشاشة. ويعرض هذا المشغّل نفس المقطع الذي لم يكمله المستخدم في المرة الأولى، وعند نفس الدقيقة التي أغلقه فيها.

ويمكن للمستخدم أن يقوم بتكبير المشغل الصغير ويستمر في مشاهدة المقطع بشكل طبيعي أو أن يغلقه بشكل كام إن كان غير مهتم. لكن حتى وقتنا الحالي لا تعمل هذه الخاصية – لسببٍ ما – مع مقاطع الفيديو الرسمية للأغاني والموسيقى.

وبطبيعة الحال لكي تعمل هذه الخاصية يجب عليك أن تستخدم نفس حساب جوجل على تطبيق يوتيوب على هاتفك الذكي وكذلك على نسخة المتصفح. كما يجب عليك أن تقوم بتحديث تطبيق يوتيوب لأحدث إصدار حتى تظهر لك هذه الخاصية.

وحتى وقتنا الحالي لا نعلم ما إذا كانت هذه الخاصية ستعمل بشكل عكسي أو لا. أي ما إذا كان المستخدم سيكون قادر على استئناف مشاهدة المقاطع التي شاهدها على المتصفح عبر الهواتف الذكية أو لا.