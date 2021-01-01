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حوادث الطرق: مصرع شاب في الجليل الغربي وإصابة خطيرة لفتى في قلنسوة

الثلاثاء 05 أكتوبر 2021 04:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حوادث الطرق: مصرع شاب في الجليل الغربي وإصابة خطيرة لفتى في قلنسوة



الجليل/سما/

لقي شاب في العشرينات من عمره، مصرعه، وأصيب آخرون، في حادث طرق وقع مساء الإثنين، قرب بلدة وادي سلامة في منطقة الجليل الغربي؛ فيما أصيب فتى بجراح خطيرة، في حادث دهس وقع في مدينة قلنسوة في منطقة المثلث.

وعلم أن حادثا وقع بين ن مركبتين على شارع رقم 804، قرب وادي سلامة، وأسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص بجراح متفاوتة. ووصلت طواقم الإسعاف إلى المكان ونقلت المصابين إلى المشافي القريبة.

ووفقا للتقارير، فإن الطواقم نقلت شابا أصيب بحالة "حرجة" إلى مستشفى "زيف" في مدينة صفد، أثناء محاولة إنعاشه؛ إلا أن الجهود المبذولة لإنقاذ حياته باءت بالفشل، وأقرت وفاته بعد وصوله إلى المستشفى.

ونقلت الطواقم الطبية مصابا بحالة طفيفة وآخر بحالة متوسطة إلى مستشفى "بوريا" في طبرية.

وفي قلنسوة، أصيب فتى يبلغ من العمر 15 عاما بجروح وصفت بـ"الخطيرة" بعد تعرضه للدهس خلال قيادته لدراجة هوائية. وعملت طواقم الإسعاف على نقل الفتى إلى مستشفى "بلينسون" في بيتح تكفا.

وفي وقت سابق، الإثنين، لقي خضر ملحم (50 عاما) من بلدة جديدة المكر، مصرعه، متأثرا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها من جراء الاصطدام بجدار نفق في شارع 6 بالقرب من قرية إبطن.

هذا، ويستدل من معطيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 274 شخصا بينهم 80 مواطنا عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق، منذ مطلع العام 2021 ولغاية يوم 4 تشرين الأول/ أكتوبر 2021.

#حوادث طرق #قلنسوة #الجليل الغربي

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