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إدانة عضو الكنيست السابقة حنين زعبي وآخرين بتهم احتيال وتزوير

الإثنين 04 أكتوبر 2021 03:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
إدانة عضو الكنيست السابقة حنين زعبي وآخرين بتهم احتيال وتزوير



القدس المحتلة /سما/

أدينت عضو الكنيست السابقة حنين زعبي اليوم (الإثنين) مع متهمين آخرين بارتكاب جرائم احتيال وتزوير.
 
وذكر موقع "والا" العبري أن زعبي من 12 متهمًا بينهم مسؤولون كبار في حزب التجمع، اتهموا بمحاولة تقديم وثائق عن طريق الاحتيال والتزوير.
 
وأوضح الموقع أنه كجزء من اتفاقية الإقرار بالذنب المبرمة مع زعبي، ستخضع لمدة عام تحت الرقابة مع دفعها غرامة قدرها 75000 شيكل.
 
وكان النائب العام أفيحاي ماندلبليت وجه لائحة اتهام ضد عضو الكنيست السابقة عن حزب “التجمع” حنين زعبي في أبريل الماضي بتهم احتيال تتعلق بمخالفات مالية.
 
واتهمت زعبي بتزوير وثائق تم تسليمها لمراقب الدولة بين عامي 2013-2016 وقامت بالاحتيال من خلال تزوير مصادر ملايين الشواقل التي تلقاها الحزب.

#الكنيست الإسرائيلي #حنين زعبي #جرائم احتيال وتزوير

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