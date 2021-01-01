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الصحة: 10 وفيات و1220 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة

الإثنين 04 أكتوبر 2021 09:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة: 10 وفيات و1220 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة



غزة/ سما /

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل 10 حالات وفاة و1220 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 3933 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 1000 حالة من بين المصابين بالفيروس.

وقالت إن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالقطاع بلغ 172476 إصابة بينها 17938 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 153124 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات لـ 1414.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 340 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة إلى 217.

وبينت أن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس كورونا التي وصلت إلى قطاع غزة بلغت 768590 جرعة، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 425534 شخصًا.

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