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بينهم قيادي في حماس.. حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة المحتلة

الإثنين 04 أكتوبر 2021 08:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بينهم قيادي في حماس.. حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة المحتلة



رام الله / سما /

شهدت مدن وقرى الضفة الغربية المحتلة، فجر اليوم حملة مداهمات واعتقالات نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي طالت عددا من المواطنين.

ففي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال المحرر عبد الرحمن شنيور والمحرر أحمد نبهان صقر.

وفي رام الله أعاد الاحتلال اعتقال المحرر عمرو البرغوثي، في حين اعتقل المحرر إبراهيم جبران من بيت لحم.

وفي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة مواطنين وهم علي سفيان عبيد وآدم شفيق عبيد وإياس حسين عبيد ومحمد بسام عليان، ومحمد بكر مصطفى، في حين سلمت الشاب معتصم حمزة عبيد أمر استدعاء بعد مداهمة منزله في بلدة العيسوية بالمدينة المقدسة.

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