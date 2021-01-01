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الرئيس عباس لوزراء ميرتس: أخبروا "ايليت شاكيد" أنني أريد مقابلتها ..والأخيرة ترد

الإثنين 04 أكتوبر 2021 12:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس لوزراء ميرتس: أخبروا "ايليت شاكيد" أنني أريد مقابلتها ..والأخيرة ترد



القدس المحتلة/سما/

قال موقع واللا العبري أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس التقى مساء اليوم الأحد بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وفدا من حزب ميريتس برئاسة نيتسان هوروفيتش رئيس الحزب ووزير الصحة، ومشاركة وزير التعاون الاقليمي عيساوي فريج، وعضو الكنيست ميخال روزين.
 

 وأضاف الموقع أن الرئيس عباس طلب من الوزراء الإسرائيليين خلال اللقاء، إيصال رسالة لوزيرة الداخلية لدى الاحتلال "أيليت شاكيد" بأنه يرغب بلقائها. وفقًا لمصدرين حضرا الاجتماع

وبحسب الموقع فإن عباس قال خلال اللقاء: " أخبروا أييليت شاكيد أنني أريد مقابلتها، لماذا أنتم خائفون من التحدث إلي؟ تعالوا وقولوا ما تريدون وسأستمع - أعلم أن لديها آراء صعبة للغاية ولكن حتى لو اتفقنا على واحد في المائة فسيكون ذلك بمثابة تقدم. 

وذكر موقع "والا" العبري، أن أبو مازن قال للوزيرين إنه قام بإيصال رسائل لمنصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة خلال مفاوضات تشكيل الحكومة الإسرائيلية الحالية.

وأشار، إلى أنه شجعه على الانضمام للائتلاف الحكومي برئاسة "نفتالي بينت"، وقال بأنه سيكون سعيداً في حال لقائه "بينت" في أي وقت يريد.

ومن ناحيتها ردت وزيرة الداخلية في الاحتلال "أيليت شاكيد" على طلب الرئيس عباس بمقابلتها.

وقالت شاكيد في تغريدة عبر تويتر "لن يحدث، لن أقابل أحد منكري المحرقة ومن يقاضي جنود الجيش "الإسرائيلي" في لاهاي، ومن يدفع أموالاً لقتلة اليهود - ليلة طيبة"

وشاكيد هي رقم "2" في حزب "يمينا" بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، وهي معروفة بمواقفها المتعنتة ضد الفلسطينيين والمؤيدة للاستيطان، والشهر الماضي، اعتبرت أن الرئيس الفلسطيني "ليس شريكا"، مستبعدة عقد لقاء يجمعه برئيس الوزراء نفتالي بينيت.

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