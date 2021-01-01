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الرئيس عباس يستقبل وزيري الصحة والتعاون الإقليمي الإسرائيليين

الأحد 03 أكتوبر 2021 10:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس يستقبل وزيري الصحة والتعاون الإقليمي الإسرائيليين



رام الله/سما/

استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الأحد، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وفدا من حزب ميريتس برئاسة نيتسان هوروفيتش رئيس الحزب ووزير الصحة، ومشاركة وزير التعاون الاقليمي عيساوي فريج، وعضو الكنيست ميخال روزين.

وأكد الرئيس أهمية إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل والشامل وفق قرارات الشرعية الدولية، ووجوب وقف الاستيطان والاجتياحات وهدم البيوت وترحيل المواطنين من القدس، واسترجاع جثامين الشهداء.

وحذر سيادته، من سياسة تصعيد الاجراءات ضد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

بدوره، أكد وفد حزب ميريتس، مواقفهم الداعمة لحل الدولتين، وإنهاء الاحتلال، والتعاون المشترك لمد جسور الثقة، مشددين على أهمية التعاون في مجال الصحة.

#الرئيس عباس #وزير الصحة الاسرائيلي #لقاء الرئيس عباس #عيساوي فريج

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