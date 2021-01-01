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ريال مدريد يسقط بثنائية أمام اسبانيول (فيديو)

الأحد 03 أكتوبر 2021 08:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
ريال مدريد يسقط بثنائية أمام اسبانيول (فيديو)



مدريد/سما/

استمر تعثر ريال مدريد، اليوم الأحد، عقب خسارة مفاجئة خارج أرضه بهدفين لهدف من فريق إسبانيول الكتالوني ضمن دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

ولم يحقق فريق المدرب كارلو أنشيلوتي أي انتصار في آخر ثلاث مباريات بجميع المسابقات، لكنه يبقى في الصدارة برصيد 17 نقطة متقدما بفارق الأهداف على غريمه أتليتيكو مدريد.

وسجل إسبانيول في كل شوط عبر راؤول دي توماس وأليكس فيدال ليصعد للمركز 12 برصيد تسع نقاط.

وقلص كريم بنزيمة، الفارق بتسديدة متقنة قبل 19 دقيقة على النهاية، لكن ريال مدريد عجز عن إدراك التعادل مع إلغاء هدف متأخر لإيدن هازارد بداعي التسلل.

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