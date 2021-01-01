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نتنياهو يتهم بينيت بالاعتماد على “الإخوان المسلمين” وبتجاوز “الخط الأحمر”

الأحد 03 أكتوبر 2021 08:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يتهم بينيت بالاعتماد على “الإخوان المسلمين” وبتجاوز “الخط الأحمر”



القدس المحتلة / سما /

 اتهم رئيس وزراء إسرائيل السابق وزعيم المعارضة، بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة الراهن، نافتالي بينيت، بالاعتماد على “الإخوان المسلمين” إثر تعرض عناصر شرطة للضرب في بلدة كفر قاسم.

وقال نتنياهو في تغريدة نشرها مساء السبت على حسابه في “تويتر”: “أدين بشدة الاعتداء على الشرطة في كفر قاسم”.

وأضاف: “مع اعتماد حكومة بينيت على منصور عباس (رئيس القائمة العربية الموحدة) والإخوان المسلمين، يرفع المجرمون في الوسط العربي رؤوسهم ويتجرؤون على ضرب ضباط شرطتنا. هذا تجاوز للخط الأحمر لا يجب أن يمر مرور الكرام”.

وتابع  نتنياهو: “يجب استنفاد الصرامة الكاملة للقانون بحق أي شخص متورط في هذا العمل الإجرامي للعنف”.

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