صورة: وزيرة إسرائيلية تعود من أمريكا بعد حصولها على طفل من من عملية "تأجير الأرحام"

القدس المحتلة / سما /

عادت وزيرة النقل الإسرائيلية ميراف ميخائيلي، أمس، من الولايات المتحدة، بعد حصولها على طفل من عملية "تأجير الأرحام".

وقالت قناة "كان" العبرية الرسمية: "بعد نحو شهر ونصف الشهر من سفرها إلى الولايات المتحدة لولادة ابنها، بواسطة أم بديلة، عادت الوزيرة ميخائيلي إلى إسرائيل".

من جانبها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت": "عادت وزيرة النقل ميراف ميخائيلي إلى إسرائيل مع زوجها ليئور شلاين وابنهما الرضيع. هذا بعد أن أنجب الاثنان ابنهما الأول من خلال أم بديلة في الولايات المتحدة في أغسطس (آب) الماضي".

وفي 21 أغسطس/آب الماضي قالت ميخائيلي على حسابها بموقع فيسبوك: " بالأمس ولدت أوري. كانت رحلة من محاولات عديدة. أنا سعيدة لأنني خضت هذه الرحلة. إنها لا تغير شيئا مما أفكر فيه بشأن عدم المساواة الذي يجعل الأمومة عبئا على المرأة".

وأكدت الوزيرة الإسرائيلية إنها تلقت العديد من علاجات الخصوبة، لكنها لم تتمكن من الحمل بشكل طبيعي لذلك لجأت إلى حل استئجار الأرحام.