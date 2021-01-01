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أسيرٌ يدخل عاماً جديداً وتمديد اعتقال أسرى آخرين

السبت 02 أكتوبر 2021 10:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
أسيرٌ يدخل عاماً جديداً وتمديد اعتقال أسرى آخرين



رام الله /سما/

دخل الأسير رأفت راجي محمود البطاط (40 عامًا) من سكان محافظة الخليل، اليوم السبت، عامه السابع عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 02 /10 /2005، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

من جهة أخرى، جدد الاحتلال الاعتقال الاداري للأسير عمر عبد الوهاب حمد لمدة 4 أشهر، والأسير عميد النوري لـ 6 أشهر، والأسير خيري محمد باسم من جنين لمدة 4 أشهر للمرة الثانية.

ومددت محكمة سالم اعتقال الأسير الصحفي يزن جعفر أبو صلاح من بلدة عرابة بمحافة جنين جنين نهاية شهر تشرين أول الجاري، وهو معتقل منذ 19 شهراً، ولا يزال موقوفاً، والأسير محمود أبو الخير من جنين حتى 14 من تشرين أول، علماً أنه معتقل منذ عام ولا يزال موقوفاً.

كما مددن المحكمة، اعتقال الأسرى؛ معاوية طاهر القرم واحمد مصطفى ملحم ومحمد لطفي ابو الرب وعز الدين محمد مرزوق وعز الدين ابو زيد لاستمرار التحقيق، كما أصدرت لوائح اتهام بحق الاسيرين حسام بني عودة ومالك فشافشة، فيما أجلت محاكمتهما لتاريخ 7 /11/ 2021، والأسير الجريح محمد كمال بلو من بيت فجار جنوب بيت لحم إلى تاريخ 18 /10 /2021.

#تمديد اعتقال #الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية

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