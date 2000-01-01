ضباط إسرائيليون يقرون بفشل خطة القضاء على "مترو حماس" خلال سيف القدس

القدس المحتلة /سما/

نقلت القناة 12 العبرية، عن خمسة ضباط إسرائيليين من القيادة الجنوبية، اعترافهم بفشل خطة وضعت للقضاء على شبكة الأنفاق التابعة لحركة حماس خلال المواجهة الأخيرة في مايو/أيار الماضي .

وقال الضباط الخمسة، إن جيش الاحتلال كان يخطط للقضاء على شبكة أنفاق حماسمن خلال التضليل بإعلانه عن بدء هجوم بري على غزة لدفع مقاومي كتائب القسّام للخروج من الأنفاق بغية رصدها وتدميرها وقتل أكبر عدد ممكن منهم.

ولكن عملية التضليل الإسرائيلية بحسب الضباط الخمسة، لم تنطل على كتائب القسام، وفي نهاية المطاف لم يتمكّن جيش الاحتلال من تدمير سوى جزء ضئيل من شبكة الأنفاق، كما لم يقتل سوى عدد قليل من مقاتلي حركة حماس، وفق الاعترافات الإسرائيلية.

وفي الحوار الذي أجرته معهم القناة 12، أشار الضباط الخمسة إلى أنه خلال محاولة تضليل كتائب القسام عبر الادعاء ببدء هجوم بري، شنّ جيش الاحتلال هجوما جويا واسعا بواسطة 160 طائرة بالتوازي مع قصف مدفعي مكثف.

ورغم الادعاء بتدمير كيلومترات من شبكة الأنفاق الداخلية لحماس، فإن قادة الجيش الإسرائيلي كانوا غير راضين عن النتيجة، مما فسح المجال لمزيد من الانتقادات لهذه العملية، وفق القناة.

ويقول الضباط الخمسة إن شبكة الأنفاق التابعة لكتائب القسام والتي تطلق عليها "إسرائيل" "مترو حماس"، جرى حفرها بشكل مكثف خلال السنوات القليلة الماضية.