لمناقشة هذه الملفات.. قناة إسرائيلية تزعم: السنوار يزور القاهرة غدا

القدس المحتلة /سما/

نقلت قناة كان الإسرائيلية عن مصادر فلسطينية لم تسمها، مساء اليوم، إنه من المتوقع أن يغادر زعيم حماس في غزة يحيى السنوار غزة متوجها إلى القاهرة غدا لإجراء محادثات مع كبار مسؤولي المخابرات المصرية.

وذكر محرر الشؤون العربية والفلسطينية في القناة الاسرائيلية غال بيرغر، نقلا عن المصادر ذاتها، أن المحادثات ستتناول التهدئة في غزة، والتسهيلات الذي تقدمها "إسرائيل" لقطاع غزة، ومسألة الاتصالات غير المباشرة لتبادل الأسرى بين اسرائيل وحركة حماس.

