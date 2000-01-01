الصحة الفلسطينية: انخفاض اعداد الاصابات بكورونا والاوضاع الوبائية معقدة

رام الله/سما/

قال مسؤول ملف كورونا جنوب الضفة د.عفيف عطاونة في تصريحات له اليوم ان فلسطين تعيش حالة وبائية معقدة في حيثياتها من حيث تسجيل الإصابات والإدخال للمشافي.

وأكد د.عطاونة خلال حديث لإذاعة صوت فلسطين، وجود انخفاض واضح وملموس بأعداد الإصابات المسجلة وفي النسب الإيجابية من العينات المسحوبة التي تتراوح ما بين 7% إلى 10% بشكل يومي.

وقال عطاونة: ما نؤكد عليه أن الإصابات مازالت موجودة والإدخال للمشافي يتم يشكل متزايد وحالات الوفيات تتزايد.

وأضاف:" مررنا بموجة وباء منذ الـ8 اسابيع الماضية، وهذه من خصائص الوباء وجود فترات ارتفاع بالإصابات وفترات انخفاض".

وأشار إلى أن السبب الأهم لانخفاض أعداد الإصابات هو التطعيم وتلقي اللقاحات، قائلا:" وصلنا لأعداد مرضية من تطعيم الفئات المستهدفة".