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الاستخبارات "الإسرائيلية": "الضيف" يشرف على "مترو الأنفاق" في غزة

السبت 02 أكتوبر 2021 07:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاستخبارات "الإسرائيلية": "الضيف" يشرف على "مترو الأنفاق" في غزة



القدس المحتلة/سما/

قال الرائد "ك" من استخبارات القيادة الجنوبية في جيش الاحتلال  للقناة 12 العبرية، اليوم "أن "مترو" حماس الذي تم حفره بشكل مكثف خلال السنوات الماضية، لم يحصل على هذا اللقب في الجيش الإسرائيلي من فراغ". 
وأكد الرائد "ك" أن مشروع" مترو الأنفاق" يمكن تشبيهه بمترو أنفاق حقيقي ممتد تحت الأرض ويتضمن العديد من المحطات و الخطوط التي تربط جميع المناطق والأحياء في قطاع غزة.  
وزعم الضابط: "قائد الجناح العسكري لحماس محمد الضيف يشرف على هذه الشبكة ويخصص عشرات الملايين من الدولارات لتطويرها، وتقدر كلفة الكيلومتر الواحد بنصف مليون دولار".
وتابع قائلًا: "يُترجم عمل هذه الشبكة من الأنفاق إلى سلسلة من الأعمال ضد إسرائيل مثل العمليات الهجومية وأيضا إطلاق القذائف والصواريخ من داخلها".

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