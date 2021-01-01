مناشدة عاجلة للرئيس عباس

غزة / سما /

هذة الضحكة كانت وأملنا أن تعود على وجه الطفل:

#مناشدة عاجلة لسيادة الرئيس محمود عباس والى القلوب الرحيمة في العالم الطفل محمد مرسي حمودة يبلغ من العمر ٨ سنوات يعاني من عدة أمراض منذ الصغر منها تضخم في الكبد والطحال وضعف في النمو ومشاكل في العظم توجهنا الي مستشفيات الداخل بتحويلة طبية ولم نحصل على تشخيص وتم تحويله الي مستشفى ناصر في جمهورية مصر العربية بتحويلة طبية كاملة التغطية ١٠٠% طلبت مني الاستشارية أكثر من ١٠ تحاليل وصور اشعة الا ان المتوفر في المستشفى فقط ٣ تحاليل والباقي غير موجود في المستشفى فتوجهت للسفارة الفلسطينية في مصر وقابلت الدكتور فادي كساب قال لي بالحرف الواحد احنا مابنغطي اي تحاليل جينات او وراثة واحنا قلنا للعلاج بالخارج مايحولو هيك اطفال لمصر ( يعني الطفل يموت)

وبعد جدال طويل معه قال لي اعمل التحاليل والصور على حسابك واحنا بنحاول نعطيك ٥٠% من قيمة الفواتير

عملت كامل التحاليل والصور ماعدا اثنين لان تكلفتهم عالية

وبعد النتيجة تبين أن ابني يعاني من نقص في انزيمات الكبد قالت لي الدكتورة ان ابني يعاني من مرض اسمه niemann pick وان علاج ابني يحتاج الي ابر انزيم وهذا العلاج مكلف للغاية لا يقدر عليه إلا الدولة وبعدها توجهت لمستشفى ابو الريش في مصر لعرض ابني على دكتور اخر فطلب مني عمل تحليلين ثمنهم التحليلين ١٣٠٠ دولار فلم استطع عملهما وتوقفت عن العلاج والان انا اناشدكم وأناشد أصحاب القلوب الرحيمة في هذا العالم بأن ينظروا الي ابني الطفل بعين الرحمة وان يساعدونا في توفير هذا العلاج

كل ما يثبت ذلك موجود معي أوراق رسمية.

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