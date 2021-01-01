  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مناشدة عاجلة للرئيس عباس

الجمعة 01 أكتوبر 2021 05:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
مناشدة عاجلة للرئيس عباس



غزة / سما /

هذة الضحكة كانت وأملنا أن تعود على وجه الطفل: 
#مناشدة عاجلة لسيادة الرئيس محمود عباس والى القلوب الرحيمة في العالم الطفل محمد مرسي حمودة يبلغ من العمر  ٨ سنوات يعاني من عدة أمراض منذ الصغر منها تضخم في الكبد والطحال وضعف في النمو ومشاكل في العظم توجهنا الي مستشفيات  الداخل بتحويلة طبية ولم نحصل على تشخيص وتم تحويله الي مستشفى ناصر في جمهورية مصر العربية بتحويلة طبية كاملة التغطية ١٠٠% طلبت مني الاستشارية أكثر من ١٠ تحاليل وصور اشعة الا ان المتوفر في المستشفى فقط ٣ تحاليل والباقي غير موجود في المستشفى فتوجهت للسفارة الفلسطينية في مصر وقابلت الدكتور فادي كساب قال لي بالحرف الواحد احنا مابنغطي اي تحاليل جينات او وراثة واحنا قلنا للعلاج بالخارج مايحولو هيك اطفال لمصر ( يعني الطفل يموت)
وبعد جدال طويل معه قال لي اعمل التحاليل والصور على حسابك واحنا بنحاول نعطيك ٥٠% من قيمة الفواتير
عملت كامل التحاليل والصور ماعدا اثنين لان تكلفتهم عالية
وبعد النتيجة تبين أن ابني يعاني من نقص في انزيمات الكبد  قالت لي الدكتورة ان ابني يعاني من مرض اسمه niemann pick  وان علاج ابني يحتاج الي ابر انزيم وهذا العلاج  مكلف للغاية لا يقدر عليه إلا الدولة وبعدها توجهت لمستشفى ابو الريش في مصر لعرض ابني على دكتور اخر فطلب مني عمل تحليلين ثمنهم التحليلين ١٣٠٠ دولار فلم استطع عملهما وتوقفت عن العلاج والان انا اناشدكم وأناشد أصحاب القلوب الرحيمة في هذا العالم بأن ينظروا الي ابني الطفل  بعين الرحمة وان يساعدونا في توفير هذا العلاج 
كل ما يثبت ذلك موجود معي أوراق رسمية.
للتواصل
رقم الموبايل المصري ٠١١٤٠٠٣٨٢٧١
الرقم الفلسطيني في غزة ٠٥٩٩٢١٥٤٥٤ او رقم اخي لأني الآن موجود في مصر ٠٥٩٩٧٣٥٣٥٨
الواتس اب ٠٠٩٧٢٥٩٩٢١٥٤٥٤

#مناشدة #الرئيس عباس
22

الأكثر قراءة اليوم

إسرائيل اليوم: لا تسمحوا لـ”حماستان” أن توقف مشروعكم الصهيوني

السفيرة حنان جرار تقدم أوراق اعتمادها كأول سفير لفلسطين لدى مملكة ليسوتو

اسعار العملات مقابل الشيكل

لهذا السبب .. إلغاء زيارة بينيت - عبّاس لأم الفحم

إسرائيل تحيد صاروخا تسبب بإغلاق ميناء يافا

الاستخبارات الإسرائيلية: "الضيف" يشرف على "مترو الأنفاق" في غزة

القائمة المحدثة لأسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة

الأخبار الرئيسية

9

وزير الخارجية الأمريكي يتحدث عن ملفات مهمة: هذه هي الطريقة الوحيدة لمنع حرب جديدة بغزة

رئيس "أمان" يتحدث عن صفقة تبادل الاسرى: إمكانية احتلال قطاع غزة قرار سياسي

الصحة: 22 حالة وفاة و 1340 إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظات فلسطين

قسام

الاستخبارات الإسرائيلية تتحدث عن التهديد الأكبر لإسرائيل من غزة

الإدارة الأمريكية تكشف سبب رفض استقبال بايدن للرئيس عباس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية