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السفيرة حنان جرار تقدم أوراق اعتمادها كأول سفير لفلسطين لدى مملكة ليسوتو

الخميس 30 سبتمبر 2021 09:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
السفيرة حنان جرار تقدم أوراق اعتمادها كأول سفير لفلسطين لدى مملكة ليسوتو



ماسيرو /سما/

قدمت سفيرة دولة فلسطين لدى جمهورية جنوب افريقيا حنان جرار، اليوم الخميس، أوراق اعتمادها كأول سفير غير مقيم لدولة فلسطين لدى مملكة ليسوتو إلى الملك ليستي الثالث، وذلك في احتفالية رسمية، في القصر الملكي في العاصمة ماسيرو.

ونقل الملك تحياته وشعب مملكة ليسوتو للشعب الفلسطيني ورئيسه محمود عباس، مؤكدا خلال اللقاء استمرار دعم بلاده الثابت لنضال الشعب الفلسطيني العادل، من أجل نيل حقه في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

بدورها، نقلت السفير جرار تحيات القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس لقيادة وشعب مملكة ليسوتو، وتثمينهم لمواقف المملكة الثابتة والداعمة لنضال شعبنا العادل، مؤكدة أهمية العمل على تعزيز علاقات الصداقة القائمة بين البلدين والشعبين، خاصة في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ القضية الفلسطينية.

وفى سياق منفصل، أطلعت جرار نائب وزيرة الخارجية تسيدي كالاكي، على آخر التطورات على صعيد القضية الفلسطينية.

كما والتقت نائب رئيس الوزراء، ووزراء الصحة، والمشاريع الصغيرة، والشباب والرياضة، متطرقة إلى بعض القضايا الثنائية بين البلدين، لتطوير العلاقة السياسية، والدبلوماسية، والتنموية على جميع الأصعدة، خاصة أن ليسوتو عانت سابقا كما يعاني الشعب الفلسطيني من ويلات الاستعمار والفصل العنصري.

#جمهورية جنوب افريقيا #سفارة فلسطين #السفير حنان جرار

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