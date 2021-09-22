ديوان الموظفين بغزة يتخذ قرارات جديدة بحق غير المُطعمين ضد "كورونا"

غزة /سما/

نشر ديوان الموظفين العام في قطاع غزة تعميماً مساء اليوم الخميس، بشأن إجراءات الوقاية من فيروس "كورونا" وفي إطار متابعة تلقي اللقاح من قبل كافة الموظفين العموميين.

وشدد الديوان على إلزامية تطعيم كافة الموظفين العاملين في الوزارات الحكومية ضد فيروس "كورونا"، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ المقتضى القانوني والإداري بحق الموظفين غير الملتزمين بالتطعيم حتى تاريخ 1/10/2021 كحد أقصى.

وبين أنه سيتم اعتبار فترة غياب الموظف غير المُطعم في حال الإصابة إجازة بدون راتب، والتأكيد على متابعة التزام الموظفين بإجراءات السلامة والوقاية.

ودعا كافة الجهات المختصة في الحكومة إلى ضرورة تنفيذ أحكام ما ورد في ذلك التعميم ويعمل به من تاريخه.

ولفت إلى أن قراراته تأتي بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 1998 وتعديلات وقرار مجلس الوزراء رقم 45 سنة 2005 باللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية وبعد الاطلاع على قانون الصحة العامة رقم 20 لسنة 2004.

ونوه إلى أن التعميم يأتي بناءً على القانون المؤقت رقم 2 لسنة 2021 بشأن جائحة كورونا وبناء على قرار لجنة متابعة العمل الحكومي رقم 103 بتاريخ 25/5/20221، وبناء على مداولات لجنة المتابعة في جلستها رقم 146 المنعقدة في تاريخ 22/9/2021 وبناء على الصلاحيات المخولة له قانوناً وتحقيقاً لحسن سير العمل والمصلحة العامة.