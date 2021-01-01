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"يسرائيل هيوم" تزعم: دبلوماسي عربي وفلسطينيون يشاركون في لقاء تطبيعي بمستوطنة "إفرات"

الخميس 30 سبتمبر 2021 07:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
"يسرائيل هيوم" تزعم: دبلوماسي عربي وفلسطينيون يشاركون في لقاء تطبيعي بمستوطنة "إفرات"



القدس المحتلة /سما/

كشفت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، أن دبلوماسي عربي من الدول التي تقيم علاقات مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، شارك في حفل لاستقبال عيد العرش اليهودي بمستوطنة "إفرات" المقامة على أراضي بيت لحم، بالإضافة لمطبعين فلسطينيين.

وأضافت الصحيفة أن "الدبلوماسي زعم بأن مشاركته غير رسمية، وطلب عدم نشر هويته عبر الإعلام بسبب حساسية الموضوع"، وزعمت أن الحفل الذي أقيم في منزل رئيس مستوطنة "إفرات"، شارك فيه ضباط كبار من جيش الاحتلال ومطبعين فلسطينيين من الخليل وبيت لحم ومناطق أخرى بالضفة المحتلة.

وقالت "إسرائيل اليوم"، إن الحفل الذي أصبح إجراء سنوي شهد مشاركة الوزير في حكومة الاحتلال، "نحمان شاي"، شارك ومسؤولة المستوطنات في السفارة الأمريكيةـ والسفير الأمريكي السابق بالاحتلال ديفيد فريدمان، ونقلت عن رئيس مستوطنة "إفرات" قوله إن حوالي 40 فلسطيني من الخليل ونابلس ومدن أخرى بالضفة المحتلة.

#اسرائيل #حفل تطبيعي #عيد العرش اليهودي #مستوطنة إفرات

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