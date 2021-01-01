  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

كتيبة جنين في سرايا القدس تتوعد الاحتلال بالمقاومة والمفاجئات التي ستقض مضجعه

الخميس 30 سبتمبر 2021 07:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
كتيبة جنين في سرايا القدس تتوعد الاحتلال بالمقاومة والمفاجئات التي ستقض مضجعه



جنين /سما/

 توعدت كتيبة جنين في سرايا القدس، الاحتلال بالمزيد من المقاومة والمعارك والمفاجئات التي ستقض مضاجعه، وذلك رداً على العدوان الغاشم الذي يشنه بحق مدينة جنين ومخيمها وريفها، وعمليات التصفية التي يحاول من خلالها ردع روح المقاومة في مدينة جنين ومخيمها.

وأكدت كتيبة جنين في بيان لها، على استمرار المشاغلة والمقاومة وعمليات الإشتباك المباشر مع جيش الاحتلال ومستعربيه وعدوانهم المستمر على محافظة جنين.

وأضافت ” ليعلم الاحتلال أننا نحمل له في جعبتنا الكثير من المفاجئات التي ستقض مضاجعه، ونقول لهم إن الأيام القادمة.. ستكون خير دليل وشاهدة على قولنا”.

وبينما حملت الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الدماء الطاهرة والعمل الإجرامي الذي قام به بعد تصفية مواطنة فلسطينية عند باب السلسلة بدم بارد، أكدت أن دماء جميل العموري، ونور جرار، وعلاء زيود، وأسامة ويوسف صبح وكل الشهداء، هي وقود” يزيدنا إصرار وعزيمة على مواصلة الدرب والتضحية من أجل تحرير فلسطين” على حد تعبيرها.

#سرايا القدس #الجهاد الاسلامي #سرايا القدس كتيبة جنين

الأكثر قراءة اليوم

شهيد برصاص الاحتلال الاسرائيلي شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة

بطلب من الرئيس.. لقاء سيجمع عبّاس بوزيرين إسرائيليين الأسبوع المقبل

مدير مشفى غزة الأوروبي يحذر من موجة رابعة لفيروس كورونا في هذا الموعد

مسؤول اماراتي يهاجم السلطة وحماس : يعملون على تنشئة أجيال كاملة على الكراهية

دانا بن شمعون : انتهاء "شهر العسل" لا يعني بالضرورة انهيار حماس قريبا..

تفاصيل جديدة.. ملابس أسرى “نفق الحرية” قادت للتعرف على طريقهم

هادي عمرو يصل إسرائيل الاثنين المقبل.. وهذا ما سيناقشه

الأخبار الرئيسية

سرايا القدس : لا علاقة لنا ببيان الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة بغزة

الغرفة المشتركة تبعث رسالة شديدة اللهجة للاحتلال.. وهذا ما جاء فيها

مشعل

مشعل يطرح رؤية للخروج من الأزمة الفلسطينية الراهنة: خلافنا مع فتح برنامجي.. ولسنا في جيب أحد

تفاصيل اجتماع مركزية فتح: جميع الخيارات أصبحت مفتوحة امام شعبنا الفلسطيني

18 وفاة و1461 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و2212 حالة تعافٍ في فلسطين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية