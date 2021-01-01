كتيبة جنين في سرايا القدس تتوعد الاحتلال بالمقاومة والمفاجئات التي ستقض مضجعه

جنين /سما/

توعدت كتيبة جنين في سرايا القدس، الاحتلال بالمزيد من المقاومة والمعارك والمفاجئات التي ستقض مضاجعه، وذلك رداً على العدوان الغاشم الذي يشنه بحق مدينة جنين ومخيمها وريفها، وعمليات التصفية التي يحاول من خلالها ردع روح المقاومة في مدينة جنين ومخيمها.

وأكدت كتيبة جنين في بيان لها، على استمرار المشاغلة والمقاومة وعمليات الإشتباك المباشر مع جيش الاحتلال ومستعربيه وعدوانهم المستمر على محافظة جنين.

وأضافت ” ليعلم الاحتلال أننا نحمل له في جعبتنا الكثير من المفاجئات التي ستقض مضاجعه، ونقول لهم إن الأيام القادمة.. ستكون خير دليل وشاهدة على قولنا”.

وبينما حملت الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الدماء الطاهرة والعمل الإجرامي الذي قام به بعد تصفية مواطنة فلسطينية عند باب السلسلة بدم بارد، أكدت أن دماء جميل العموري، ونور جرار، وعلاء زيود، وأسامة ويوسف صبح وكل الشهداء، هي وقود” يزيدنا إصرار وعزيمة على مواصلة الدرب والتضحية من أجل تحرير فلسطين” على حد تعبيرها.