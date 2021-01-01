أبوختلة: النائب دحلان سيرسل 250 ألف لقاح ضد فايروس كورونا لقطاع غزة

غزة/سما/



قال صلاح أبوختلة القيادي في تيار الإصلاح الديمقراطي، أن النائب محمد دحلان، سوف يرسل 250 ألف لقاح ضد فايروس كورونا لقطاع غزة خلال وقت قريب.

وأضاف أبوختلة في مؤتمر صحفي عقده في معبر رفح، حضره القيادي في حركة حماس غازي حمد وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، وذلك خلال استقبال 39 شاحنة محملة بمعدات ومستلزمات لتجهيز المستشفى الاماراتي (مستشفى الشيخ محمد بن زايد) داخل مستشفى غزة الأوروبي، وسيارتي اطفاء مقدمة لجهاز الدفاع المدني، بدعم من دولة الامارات العربية المتحدة وبجهود من النائب محمد دحلان.

وأوضح أبوختلة، أن تيار الإصلاح الديمقراطي قدم سيارتي مطافي للدفاع المدني في غزة، وذلك ضمن سلسلة يقوم بها التيار في دعم جهاز الدفاع المدني وتطوير أدواته، بالإضافة إلى المساعدات للمستشفى الميداني الاماراتي المقام على المستشفى الاوروبي.

وشكر أبوختلة، دولة الإمارات الشقيقة على الدعم المتواصل في مختلف المجالات والمساند للشعب الفلسطيني. ووجه التحية للنائب محمد دحلان الذي وفى بوعده وكان بجانب أبناء شعبه.

وأشار أبو ختلة، المساعدات تُقدم لكافة مواطني قطاع غزة وجميع سكان القطاع يستفيدون منها

من جانبه أكد غازي حمد القيادي في حركة حماس، أن هذه ليست المرة الأولى التي نقف فيها لاستقبال هذه المساعدات النوعية، التي تساهم في دعم القطاع الصحي والدفاع المدني والقطاع الاغاثي.

وأضاف حمد لقد قدمت الامارات وبجهود النائب محمد دحلان محطات الاكسجين والتطعيمات والمستهلكات الطبية التي تساهم في تخفيف المعاناة ومواجهة جائحة كورونا وما ينتج عنها من تداعيات.

وقال حمد "نحن ننظر بتقدير عالي لهذه المساعدات المقدمة من دولة الامارات وهذه ليست المرة الاولى التي تقدم فيها الامارات المساعدات لشعبنا الفلسطيني ونقدم الشكر للأخوة في تيار الإصلاح الديمقراطي وعلى رأسهم الأخ القائد محمد دحلان".

يذكر أن دولة الامارات قدمت خلال الفترة الماضية الكثير من المساعدات الطبية والاغاثية والانسانية، وخاصة في المجال الصحي، لمواجهة فايروس كورونا.