  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

هبوط أول رحلة جوية تجارية بين البحرين وإسرائيل في مطار تل أبيب- (صور)

الخميس 30 سبتمبر 2021 03:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
هبوط أول رحلة جوية تجارية بين البحرين وإسرائيل في مطار تل أبيب- (صور)



القدس المحتلة /سما/(أ ف ب)

هبطت أول رحلة جوية تجارية بين البحرين وإسرائيل الخميس في مطار بن غوريون في تل أبيب، بحسب مصوّر في وكالة فرانس برس.

وخُصّص للطائرة استقبال رسمي.

وكانت رحلة “طيران الخليج” GF 972 غادرت في وقت سابق الخميس المنامة، عاصمة البحرين.

ويرمز الرقم 972 إلى رمز الهاتف الدولي لإسرائيل، التي طبعت علاقاتها مع أربع دول عربية العام الماضي بدءاً بالإمارات ومن ثم البحرين والسودان والمغرب، برعاية الولايات المتحدة إبان ولاية الرئيس دونالد ترامب.

وأصبحت هناك رحلات تجارية جوية بين إسرائيل وكل من الإمارات والمغرب.

ويقوم وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد الخميس بأول زيارة رسمية إلى مملكة البحرين سيتم خلالها افتتاح سفارة لإسرائيل، وتوقيع اتفاقات تعاون اقتصادي وتكنولوجي بين البلدين.

وقال لبيد في تغريدة على “تويتر” باللغتين العربية والعبرية “وصلنا إلى البحرين. فخور جدا بتمثيل إسرائيل في أول زيارة رسمية وتاريخية إلى المملكة”.

واستقبله على المطار نظيره البحريني عبد اللطيف الزياني. وسيعقد الرجلان مؤتمرا صحافيا مشتركا في وقت لاحق الخميس.

#اسرائيل #البحرين #مطار بن غوريون
1
11
111
1111

الأكثر قراءة اليوم

مدير مشفى غزة الأوروبي يحذر من موجة رابعة لفيروس كورونا في هذا الموعد

دانا بن شمعون : انتهاء "شهر العسل" لا يعني بالضرورة انهيار حماس قريبا..

مسؤول اماراتي يهاجم السلطة وحماس : يعملون على تنشئة أجيال كاملة على الكراهية

هادي عمرو يصل إسرائيل الاثنين المقبل.. وهذا ما سيناقشه

تفاصيل جديدة.. ملابس أسرى “نفق الحرية” قادت للتعرف على طريقهم

ناجي سرحان يكشف موعد أولى مراحل إعادة إعمار غزة..

استشهاد شاب من سرايا القدس خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال بجنين

الأخبار الرئيسية

تفاصيل اجتماع مركزية فتح: جميع الخيارات أصبحت مفتوحة امام شعبنا الفلسطيني

18 وفاة و1461 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و2212 حالة تعافٍ في فلسطين

شهيد برصاص الاحتلال الاسرائيلي شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة

بطلب من الرئيس.. لقاء سيجمع عبّاس بوزيرين إسرائيليين الأسبوع المقبل

مسؤول كبير في رام الله : السلطة تعول على لابيد بعد تجاهل بينيت للقضية الفلسطينية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية