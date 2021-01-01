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استشهاد شاب من سرايا القدس خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في برقين بجنين

الخميس 30 سبتمبر 2021 08:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد شاب من سرايا القدس خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في برقين بجنين



رام الله / سما /

 استشهد فجر اليوم الشاب علاء ناصر زيود (22 عامًا) من سكان سيلة الحارثية، خلال اشتباك مسلح مع وحدة إسرائليلية خاصة في بلدة برقين جنوب غرب مدينة جنين.

و أدت العملية لإصابة شابين آخرين على الأقل نقلا إلى مستشفى ابن سينا.

واقتحمت قوات إسرائيلية كبيرة  البلدة، وشنت حملة دهم وتفتيش بمشاركة وحدة اليمام التي حاصرت عدة منازل واعتقلت شابين من داخلها.

وخلال العملية اندلعت مواجهات في البلدة، فيما أطلق مسلحون النار على القوات الإسرائيلية. 

وذكر الشهود أنه خلال انسحاب تلك القوات، هاجم زيود سيارة للوحدات الخاصة في مدخل برقين واشتبك معها من مسافة قريبة فأطلقوا النار عليه وبعد إصابته واصلوا إطلاق النار عليه وهو ممدد وصادروا سلاحه وأعدموه بعدة عيارات أخرى توزعت في كافة أنحاء جسده خاصه الصدر والرقبة والقدم مما أدى لاستشهاده على الفور.

ونعت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، الشهيد زيود، مشيرةً إلى أنه أحد عناصرها.

وانطلقت مسيرة حاشدة رفع خلال المتظاهرون جثمان الشهيد علاء زيود، مطالبين بالانتقام له.

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