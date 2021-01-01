استشهاد مواطنة برصاص الاحتلال عند أحد أبواب المسجد الاقصى

القدس المحتلة / سما /

استشهدت شابة فلسطينية، صباح اليوم الخميس، على عند باب السلسلة – أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك-.

واطلقت قوات الاحتلال، النار، باتجاه الشابة بالقرب من باب السلسلة – أحد أبواب الأقصى- من الجهة الخارجية."

وقالت شرطة الاحتلال في بيان لها :" أن مشتبه حاولت طعن ضباط شرطة باستخدام أداة حادة، وتم تحييدها على الفور، دون وقوع إصابات للقوات المتمركزة عند أبواب الأقصى".

وأعلنت الشرطة عن استشهاد الشابة الفلسطينية 30 عاماً، موضحة انها من سكان قباطية".

وأفاد شهود عيان أن قوات ومخابرات وضباط الاحتلال، انتشروا في منطقة باب السلسلة بالكامل، ومنعوا الوصول الى الفتاة وقاموا بتفتيشها وفحصها، رغم اصابتها بجروح بالغة وعدم قدرتها على الحركة".

كما قامت قوات الاحتلال بإغلاق أبواب الأقصى والبلدة القديمة بالكامل، ومنعت الدخول اليها أو الخروج منها، تزامنا مع توجه الطلبة الى مدارسهم والعمال والموظفين الى اماكن عملهم.

كما انتشرت قوات الاحتلال في شوارع القدس، ونصبت الحواجز وأوقفت المركبات.