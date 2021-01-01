الإعلام والصحة تنظمان جولة للأطر الصحفية بالمشفى الأوروبي

غزة / سما /

نظمت وزارتا الإعلام والصحة في قطاع غزة اليوم الأربعاء، جولة للأطر الصحفية داخل مشفى غزة الأوروبي للاطلاع على إجراءات وجهود مواجهة الموجة الثالثة من تفشي فيروس "كورونا".

وأكد المدير في وزارة الإعلام محمد حبيب، أن الزيارة تأتي لتسليط الضوء على الجهود الجبارة من قبل الطواقم الطبية في وزارة الصحة لتوفير كل ما يمكن لمرضى كورونا.

بدوره، أوضح مدير عام المشفى يوسف العقاد، أن وزارة الصحة بذلت جهود حثيثة من أجل تجهيز المكان للتعامل مع المصابين خاصة الحالات الحرجة.

وقال: "مرت الموجة الأولى والثانية واستطعنا تقديم الخدمات بكل اقتدار وجودة للمصابين، والآن نحن في ذروة الموجة الثالثة ولا زلنا على قدر المسؤولية في التعامل".

ولفت إلى أنه تم في وقت قريب توفير 50 سرير لقسم العناية المركزة و100 سرير للحالات الخطرة، من أجل تقديم الخدمات بأعلى جودة وأمان.

من جهته، قال رمضان الأغا من كتلة الصحفي الفلسطيني: "تشرفنا اليوم بزيارة المشفى للاطلاع على الخدمات التي تقدم للمرضى وهي جهود كبيرة ونحن نشكر كافة الطواقم التي تبذل كل ما لديها من أجل راحة المرضى".

من جانبه، عقب أنس بركة من التجمع الإعلامي بالقول: "هناك عدد كبير من المرضى في المشفى يتلقون الخدمات بشكل دائم ونشكر الطواقم الصحية وندعو كافة المؤسسات الصحية والعربية والدولية لتقديم الدعم لهذا المشفى".