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بالفيديو: قناة عبرية: هذا ما حاولت حماس تدميره من خلال طائراتها المسيرة

الأربعاء 29 سبتمبر 2021 08:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بالفيديو: قناة عبرية: هذا ما حاولت حماس تدميره من خلال طائراتها المسيرة



غزة / سما /

​زعمت القناة 12 الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، أن كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" عملت على محاولات لتفجير وتحييد منظومة القبة الحديدية التابعة للجيش الإسرائيلي خلال العدوان الأخير على قطاع غزة.

وادّعت القناة، أن كتائب القسام، أطلقت من جنوب القطاع طائرة انتحارية مُسيرة لاستهداف منظومة القبة الحديدية القابعة على الحدود مع غزة، وتحييدها واخراجها من الخدمة، كي تتمكن صواريخ الفصائل الفلسطينية من ضرب أهدافها في "إسرائيل" دون أي اعتراض يُذكر.

وتُقدر منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية، أن حركة حماس وحزب الله سيُطلقون خلال الحرب القادمة طائرات مُسيرة مفخخة من قطاع غزة ومن لبنان، لضرب أهداف في العمق الإسرائيلي.

#حماس #طائرة مسيرة #غزة #اسرائيل

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