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لأول مرة.. منة شلبي تدخل سباق جائزة أميركية شهيرة

الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 01:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
لأول مرة.. منة شلبي تدخل سباق جائزة أميركية شهيرة



وكالات / سما /

دخلت الفنانة المصرية منة شلبي سباق التنافس على جوائز إيمي التلفزيونية لأول مرة في مشوارها الفني بعد إعلان القائمة القصيرة للمرشحات للجائزة الأميركية الشهيرة عن فئة أفضل ممثلة.

وترشحت منة شلبي (39 عاما) عن دورها في مسلسل الجريمة والإثارة (في كل أسبوع يوم جمعة) الذي أُنتج عام 2020 وعُرض في 10 حلقات على منصة شاهد الترفيهية الإلكترونية.

المسلسل مأخوذ عن رواية تحمل ذات الاسم للكاتب إبراهيم عبد المجيد وهو من بطولة آسر ياسين وسوسن بدر وعبد العزيز مخيون وإخراج محمد شاكر خضير.

وقالت منة على صفحتها الشخصية بموقع فيسبوك "شكرا للأكاديمية الدولية لفنون وعلوم التلفزيون على ترشيحي لجائزة إيمي في فئة أفضل ممثلة. شرف كبير ليا ولكل فريق عمل &

39; إني أكون أول ممثلة مصرية وعربية مرشحة للجائزة دي عن عمل ناطق باللغة العربية".

وبحسب الموقع الرسمي للجائزة على الإنترنت تتنافس منة شلبي مع كل من الإسبانية آني غابارين والأرجنتينية فالريا بيتوتشيلي والبريطانية هايلي سكوايرز.

جائزة إيمي تقدمها سنويا الأكاديمية الدولية لفنون وعلوم التلفزيونية في 11 فئة ويقام حفل إعلان الفائزين في 22 نوفمبر في نيويورك.

#منة شلبي #جائزة #جوائز إيمي #ممثلة

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