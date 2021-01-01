جديدة المكر: قتيل ومصاب بحالة خطيرة في جريمة إطلاق نار

القدس المحتلة / سما /

قتل شاب وأصيب آخر بجراح خطيرة، من جراء تعرضهما لجريمة إطلاق نار، ارتكبت مساء الإثنين، في بلدة جديدة - المكر.

وعُلم أن القتيل هو إياد دبدوب (33 عاما) من سكان البلدة، فيما أفادت المصادر أن المصاب الآخر هو شاب من جديدة - المكر في العشرينات من عمره، وأن حالته خطيرة لكنها مستقرة.

ولم تتضح بعد خلفية الجريمة.

وقال مركز "حيان" الطبي إن طواقمه "تقدم العلاج لإصابتين من حادث إطلاق نار في قرية الجديدة المكر".

وذكر المركز في بيانه أن حالة المصابين "صعبة". وأشار إلى أن الطواقم الطبية تعمل على نقل المصابين إلى "غرفة العلاج المكثف في مستشفى نهريا".

وأفاد مستشفى الجليل الغربي في نهريا أنه "استقبل مصابين بطلقات نارية. أحدهما نقل خلال خضوعه لعمليات الإنعاش، وهو في حالة حرجة، والآخر في حالة خطيرة".

وفي بيان لاحق، أعلن المستشفى إقرار وفاة المصاب بحالة حرجة متأثرا بجراحه، بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

وقالت الشرطة إنها "تجري عمليات بحث عن مرتكبي الجريمة"، وذكرت أنها "فتحت تحقيقا في ملابسات الجريمة".