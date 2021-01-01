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د. العقاد: 93 % من الذين أدخلوا العناية المركزة والوفيات لم يتلقوا لقاح كورونا

الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 08:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
د. العقاد: 93 % من الذين أدخلوا العناية المركزة والوفيات لم يتلقوا لقاح كورونا



غزة / سما /

قال د. يوسف العقاد مدير المستشفى الأوروبي "منذ 11 يوماً وصلنا إلى قمة المنحنى حيث سُجل العدد الأعلى من ناحية إدخال الحالات الحرجة إلى المستشفيات".

وأشار العقاد في تصريحات صحفية أن الواقع الصحي لايزال في قمة منحنى الإصابات، وهذا يعكس مدى أهمية وضرورة توجه المواطنين إلى التطعيم باللقاح.

وذكر أن مستشفى الأوروبي يضم 111 حالة مصابة بفيروس (كورونا) معظمها من الحالات الحرجة والخطيرة.

ولفت إلى أنَّ هذه الموجة هي الأسرع انتشاراً والأكثر فتكاً ومعدل الوفيات أعلى من الموجتين الأولى والثانية وتصيب كل الفئات العمرية، مشيراً إلى انه "لا علاقة بتاتاً بين تلقى اللقاح وحالات الوفيات و93 % من الذين أدخلوا إلى العناية المركزة والوفيات هم من لم يتلقوا اللقاح".

وأوضح أن التطعيم أحد أهم الأسباب من الوقاية من فيروس (كورونا)، لافتاً إلى ان الشخص الذي يريد أن يتلقى التطعيم وكان لديه أعراض من ارتفاع درجة الحرارة والإعياء والألم بالمفاصل عليه تأجيل التطعيم حتى تختفي هذه الأعراض.

وبيَّن أن الشخص الذي يعاني من أعراض خفيفة وتلقى التطعيم فلن يزيد الأمر خطورة لأن التطعيم ليس فيروساً حياً.

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